Szabó Géza a Stécé után 1973 nyarán kezdett el dolgozni a DVTK-nál, és a diósgyőri együttessel remek eredményeket ért el.

– Mindig nagy szeretettel gondolok a diósgyőri évekre is, hiszen itt lettem ismert edző, fiatalként szép feladatot kaptam egy új csapat építésében – emelte ki. – Hosszú távra adtak bizalmat, ami ma már szinte ismeretlen fogalom. Mint ahogy az is ritkaságnak számít, hogy saját nevelésű vagy környékbeli megyei fiatalokból alakít ki a szakmai stáb egy első osztályú csapatot. A DVTK ebben is példát mutatott. Edzőségem alatt a hetvenes évek végén a diósgyőri együttes öt A- és kilenc olimpiai válogatott játékost adott a magyar labdarúgásnak. A bajnoki bronzérem és a két Magyar Kupa-győzelem tizenkét nemzetközi kupamérkőzésre jogosította a csapatot. Olyan gárdák ellen álltunk helyt, mint a Kaiserslautern, a Celtic, a Dundee United, a Rapid Wien, a Hajduk Split és a Besiktas. És az olimpiai válogatott is remek hangulatú mérkőzéseket játszott a diósgyőri stadionban.

A DVTK után 1981 nyarán újra az SBTC, majd 1982-ben az Ózdi Kohász következett, ahol a korábbi sikerek után olyan dolog történt, amire nem szívesen emlékszik vissza.

– Köztudott, hogy az életnek vannak árnyékos oldalai, és ez így van az edzők pályafutásában is – hangsúlyozta. – Egyszer fenn, egyszer lenn... 1982 nyarán az Ózdi Kohász NB I-ből kiesett csapatához szerződtem, azzal a céllal, hogy egyből visszakerüljünk az első osztályba. Sajnos ez a terv nem valósult meg, mert a kemény munkával felkészített csapatom egyes tagjai tudtomon kívül eladták a mérkőzéseket a totóbrigádoknak.

A folytatásban már csak NB III-as csapatoknál dolgozott: a sajószentpéteri Borsodi Bányász és a Recski Ércbányász következett, végül ismét a Stécé kispadján ült. A kemény munka híve volt. Ma is nosztalgiáznak a volt játékosai az elhíresült 8-10 kg-os súlymellényes edzésekről, az igen kemény téli és nyári alapozó munkáról. A módszer a Stécénél és a Diósgyőrnél is bevált. Szabó Géza edzői pályája vége felé külföldi szerződésre várt, de az MLSZ-vezetés nem segítette. Mivel ez nem jött össze, újra elővette a tanári diplomáját, és a salgótarjáni Madách Imre Gimnáziumban tanított – innen ment nyugdíjba 1995-ben.

– Nagyon sajnálom, hogy a bányászat és az ipar leépítésével a Stécé is lenullázódott, elszomorító, hogy ez a patinás együttes az utóbbi években az NB III és a megyei bajnokság között „liftezik” – morfondírozott. – Régebben Salgótarjánt elsősorban az SBTC labdarúgócsapatával azonosították, amely többek között a bronzérmes gárdának és az olimpiai bajnok futballistáinak (Szojka, Básti, Szalay) köszönhetően megannyi dicsőséget szerzett a városnak. Én is részben játékosként, de főleg edzőként csak a legnagyobb elismeréssel tudok szólni a klubról, annak történelméről.

A 89 éves Szabó Gézát születésnapján felesége és Gábor fia mellett két kisunokája, Gáborka és Zita is felköszönti.