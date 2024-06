– Ez a szabály alaposan átszervezte a megszokott csapatunkat – jegyezte meg Bene Attila. – Ugyanakkor bízunk a fiataljainkban, akiknek a nagy része heti két alkalommal eddig is a felnőttekkel edzett. Lesznek olyanok, akik pályafutásuk első felnőtt meccsén, meccsein fognak pályára lépni, de egyáltalán nem féltjük őket, bízunk abban, hogy helyt fognak állni. A stáb átbeszélte a helyzetet, hogy miként is kellene összerakni a csapatot, és döntött arról, hogy ki lesz a négy túlkoros. A neveket nem szeretném elárulni, ez kiderül szombaton, pusztán annyit, hogy minden poszton, úgymond a gerincben lesz felnőtt futballistánk. Sok olyan játékosunk nem szerepelhet az osztályozón, akik meghatározó tagjai voltak a csapatnak az elmúlt szezonban, ebbe a nagyszerű bajnoki címbe beleadtak mindent, ám ennek a fura szabálynak köszönhetően sajnos nem léphetnek pályára. Nagy szeretettel várjuk a szurkolókat, a belépés ingyenes, ha valamikor, akkor most nagy szükségünk van a támogatásukra, ennek a fiatal társaságnak sokat jelent majd a lelátóról érkező bíztatás.

Labdarúgás: osztályozó az NB III-ért Ózd-Sajóvölgye (Borsod-Abaúj-Zemplén, 1.) – Balatonalmádi SE (Veszprém, 1.) Monostorpályi SE (Hajdú-Bihar, 1.) – Füzesabonyi SC (Heves, 1.) Tiszaföldvár SE (Jász-Nagykun-Szolnok, 1.) – Villány TC (Baranya, 1.) Csepel TC (BLSZ, 1.) – Tatai AC (Komárom-Esztergom, 2.) Gyulai Termál FC (Békés, 1.) – Bánk-Dalnoki LA (Nógrád, 2.) Mátészalkai MTK (Szabolcs-Szatmár-Bereg, 2.) – Dunaharaszti MTK (Pest, 1.) Játék nélkül jutott fel: Szegedi VSE (Csongrád, 1.), Szombathelyi Haladás II. (Vas, 1.), MÁV Előre Főnix FC (Fejér, 1.), Bonyhád VLC (Tolna, 1.). Bács-Kiskun, Győr-Moson-Sopron, Somogy, és Zala vármegye nem képviseltette magát a keddi sorsoláson, egyik klub sem szeretett volna részt venni az osztályozón.