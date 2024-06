Az Ózd-Sajóvölgye csapata szerdán visszavágót játszik a Balatonalmádi SE ellen, de fel már nem juthat.

Az NB I-es mezőny adott, tulajdonképpen az NB II-es is (a szövetség felkérte a részvételre az eredményei alapján bennmaradó, ám licenszet nem kapó Haladás helyett a Békéscsaba 1912 Előre csapatát), csupán az NB III-ban nincs még meg pontosan az a 4x16 csapat, amelyik részt vesz a 2024/2025-ös szezonban. Amint az ismert, évek óta osztályozón kell részt venniük a vármegyei I. osztályú bajnokoknak (vagy második, vagy harmadik helyezettnek), melyeknek van licenszük is, és a párharcok nyertesei készülhetnek a harmadik vonalra. A 2023/2024-es évadban a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei pontvadászatot az Ózd-Sajóvölgye nyerte meg, magabiztosan, veretlenül. Az osztályozóra nem jelentkezett minden, jogot nyert klub, mindössze tizenhat, ennél fogva négynek nem kell(ett) pályára lépnie, meccsek nélkül feljutottak.

Az Ózd-Sajóvölgye helyzetéről korábban már többször megírtuk, hogy szervezetileg a Putnok FC tartalék gárdájának számítanak, s mint ilyen, függtek attól, hogy mit játszik NB III-as bajnok ,,anyacsapatuk" az NB II-ért zajló osztályozón, ugyanis ugyanazon szervezet két együttese között legalább egy osztálynyi különbségnek lenni kell. A sajóvölgyések szombaton, a saját osztályozójuk első meccsén 0-2-ről fordítva, tíz emberrel 3-2-re nyertek a Veszprém vármegyei bajnok Balatonalmádi SE ellen, majd figyelték, hogy vasárnap mire mennek a putnokiak a Szentlőrinccel, idegenben a második vonalért vívott osztályozó visszavágóján. Minekután a PFC a hazai 1-1-es döntetlent követően 2-0-s vereséget szenvedett a baranyaiak otthonában, eldőlt, hogy a Sajóvölgye nem kerülhet feljebb – teljesen mindegy, mit játszik a szerdán 17 órától induló, Balatonalmádiban sorra kerülő második összecsapáson. A Sajóvölgye különben szombaton nem tudott a teljes csapatával kiállni a BSE ellen, mivel a játékosok osztályozón való szerepeltetésére vonatkozó passzusa az MLSZ-versenykiírásban azt ,,mondja ki" tartalékcsapat esetében, hogy csak négy olyan futballistát írhatnak be a jegyzőkönyvbe, akik 2002. december 31.-e előtt születtek, a többieknek, valamennyiüknek ennél fiatalabbnak kell lenniük.