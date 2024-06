A putnoki labdarúgó csapat vasárnap délután idegenben lépett pályára, osztályozón.

Az első, putnoki találkozón, június 2-án nem dőlt el a továbbjutás, az NB II-be való feljutás kérdése (az összecsapás 1-1-re végződött), így a második meccsre, a visszavágóra maradt a döntés a Putnok FC – Szentlőrinc párosításban. Mindkét alakulat bajnok lett a saját NB III-as csoportjában, így az észak-borsodi felvonáshoz hasonlóan kemény, nagy taktikai harcot vártak a szurkolók itt is, ott is. A házigazda dunántúliak egyet sem módosítottak a kezdő összeállításukon az egy héttel korábbihoz képest, a PFC-nél is mindössze egyetlen egy változás volt, sérülés miatt kimaradt Váradi, helyére Mrva került be.

Kiállítás, kihagyott büntető

A 3. percben Csörgő előtt adódott egy lehetőség, ám messziről nem tudta jól átemelni a labdát Mészároson. Mezőnyben igyekezett szépen, ritmusosan építkezni a látogató csapat, kiharcoltak két sarokrúgást is, azonban nem igazolták azt a tételt, hogy ,,egy szöglet egy fél gól". A Szentlőrinc azon volt, hogy a saját elemeit hatásosan vesse be, például a nagybedobást, ugyanakkor felesleges kockázatot még egyik együttesnek sem kellett vállalnia. A 13. percben aztán nagyon fontos momentum történt a pályán: a középen kilépő Csörgő átemelte a labdát a kapujából kiérkező Mészároson, aki utolsó emberként szabálytalankodott a hazai labdarúgóval szemben, még a 16-oson kívül. A játékvezető kiállította a PFC portását, jöhetett a helyére Pápai (aki egy nappal korábban végig védett a tartalék csapatnak számító Sajóvölgyében a Balatonalmádi elleni, NB III-ért zajló osztályozón), míg Mrva számára befejeződött a mérkőzés. A szabadrúgást hárította a putnoki cserekapus.

Hetvenhét perc (plusz a ráadás) emberhátrányban sosem ígér sok jót, így várható volt az a forgatókönyv, hogy nagy mezőnyfölényben lesz a pályaválasztó, míg a vendégek számára marad a rombolás, a fegyelmezett futball, a labda megbecsülése, és egy-egy gyors kontra vezetése. A piros lapot követő negyed órában nem rúgott kapura a Szentlőrinc, és ezt néhány hazai szimpatizáns hiányolta is. A 34. percben sérülés is sújtotta a vendégeket, Lőrinczet kellett levinni, Dobrovolszki váltotta. A 38. percben Csörgő fejese nem talált kaput, míg a 44. percben, vendég szabadrúgás után a hosszú oldalon Tordai fejesénél Héningernek ,,ott kellett" lennie. Sok mozgással, helyezkedéssel remekül menedzselte az emberhátrányt a Putnok, sőt, a 45+2. percben 11-eshez jutottak egy szentlőrinci szabálytalanságot követően. Boros a bal alsót vette célba, Héninger védett.