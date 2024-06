Az első, putnoki találkozón, június 2-án nem dőlt el a továbbjutás, az NB II-be való feljutás kérdése (az összecsapás 1-1-re végződött), így a második meccsre, a visszavágóra maradt a döntés a Putnok FC – Szentlőrinc párosításban. Mindkét alakulat bajnok lett a saját NB III-as csoportjában, így az észak-borsodi felvonáshoz hasonlóan kemény, nagy taktikai harcot vártak a szurkolók itt is, ott is. A házigazda dunántúliak egyet sem módosítottak a kezdő összeállításukon az egy héttel korábbihoz képest, a PFC-nél is mindössze egyetlen egy változás volt, sérülés miatt kimaradt Váradi, helyére Mrva került be.