Nyolc év élvonalbeli tagság után, a 2024/25-ös évadban a munkát úgy kezdte el a Mezőkövesd Zsóry FC labdarúgócsapata hétfőn, hogy az NB II-es rajtra készül. A sárga-kékek első munkanapján összesen 21 játékos állt munkába, és felbukkant olyan is a mezőkövesdi Zsóry edzőcentrumban, aki elköszönni jött.

– Az első hét az ismerkedésről szól, mindenki részéről, az új játékosok oldaláról, a miénkről szintén, és nyilván az összeszokás jegyében zajlik majd az első felkészülési meccs, a jövő hét végén, a Budafok ellen. Az előttünk álló napokban a legfontosabb az, hogy a keret tagjai megismerjék a munkamorált, a stábot, de erre nincs sok idő, gyorsan kell akklimatizálódni – mondta az első tréning után Tóth Mihály, a Mezőkövesd Zsóry FC NB II-es együttesének vezetőedzője, aki arra a kérdésre, hogy milyen szempontok alapján igyekeznek összeállítani a játékoskeretet, így felelt: – A személyiség nagyon fontos, persze a játéktudás is, de az fejleszthető, és ezek mellett az is szempont, hogy a játékos mentalitása olyan legyen, hogy szeressen edzeni, mert előre lépni ő is, mi is, csak így tudunk.

A Mezőkövesd Zsóry FC-től a nyáron 20 játékos távozott, a 11 légiós mellett, 9 magyar labdarúgó. Utóbbiak közé tartozik Cseke Benjámin, akinek a hónap végéig él ugyan a kontraktusa a dél-borsodi csapattal, de tulajdonképpen elköszönni jött, nem marad a sárga-kékeknél.

Az első tréningen Hagyacki József, a csapatot működtető gazdasági társaság ügyvezetője is megjelent, akinek az előző napokban akadt dolga rendesen, ugyanis több szerződést kellett előkészíteni, aláírni, mert sok új játékossal gyarapodhat a keret.

– Több labdarúgóval megvan már a szóbeli egyezség, de amíg a szerződésük nincs aláírva, addig nem beszélnék róluk. Akik ma, az első edzésre szerelést öltöttek, nem mind lesznek a keretünk tagjai, hiszen a régiek közül is van, aki a távozás gondolatával foglalkozik, és voltak olyanok, akik bemutatkozó játékra érkeztek. Mint például két, egyaránt 21 éves fiatal Kisvárdáról, Bíró Roland és Králik Péter, akik a szabolcsi csapat NB III-es tartalék együttesében szerepeltek, vagy, mint a 19 esztendős Jova Bálint, aki a most véget ért idényben az NB II-es Gyirmót FC Győr labdarúgója volt, illetve a 20 éves Nagy Roland, aki szintén egy NB III-as tartalék együttesben, a Debreceni VSC-ében szerepelt az előző évadban – mondta Tóth Mihály, majd így folytatta: – Szóval változik még a keret. Azt szerettem volna, ha a rajtra 90 százalékban itt lesznek azok, akikkel az évadot tervezzük, de most úgy látom, hogy ez a jövő hétre állhat össze ilyen mértékben. Hiszen, hogy mást ne mondjak: a múlt héten bejelentett, a Pécsi MFC-től érkező Harsányi István is csak pár nappal később csatlakozik hozzánk.