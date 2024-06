Az ingyenesen látogatható eseményt június 20-23. között rendezik a Ludovika Campus területén. Az esemény lebonyolításában mintegy ötszáz önkéntes segíti a szervezőket, akik nélkülözhetetlen támogatást nyújtanak a verseny sikeres megvalósításához. Részükre szakmai napot tartottak: ezen információkat kaptak feladataikról és a bemutatók révén is közelebb kerülhettek az utcai sportok olimpiai fesztiváljához.



Bajnokok is ott lesznek

A világszínvonalú rendezvényen a breaking, a sportmászás, a gördeszka és a BMX freestyle legjobbjai mérik össze tudásukat és a négy nap iránt jelentős az érdeklődés.

– Az önkéntesek nem csak Budapestről és Pest megyéből érkeznek, hanem az ország számos vidéki városából, így Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből, sőt külföldről is akadnak jelentkezők – mondta Vasvári Ferenc, a Magyar Olimpiai Bizottság sajtó főmunkatársa. – A korosztályi megoszlása rendkívül széles: a legfiatalabbak tizenhat évesek, a legidősebb pedig hetvenhat esztendős. A diákok lendülete és a tapasztaltabbak bölcsessége együtt alkot dinamikus és elhivatott csapatot, amely biztosítja majd a sorozat zökkenőmentességét.

A nézők nem csupán a versenyek izgalmait élvezhetik, hanem kipróbálhatják magukat a négy fő sportágban. Ezt a hazai sportági szövetségek által szervezett oktatásoknak és bemutatóknak köszönhetik. A fesztivál keretében zenei programok is színesítik a rendezvényt, amelyen a hip-hop, a rock és a surf-punk stílus képviselői lépnek fel, valamint beatbox show is várja a közönséget. Az önkéntesek közelről figyelhetik meg a világklasszis sportolókat, olimpiai bajnokokkal és érmesekkel találkozhatnak és közvetlenül részt vehetnek az olimpiai kvóták megszerzéséért folytatott küzdelemben.



A képen: a párizsi olimpián mutatkozik be a breaktánc Fotó: MOB/Szalmás Péter