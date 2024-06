A 65. perc környékén volt némi holtjáték, a 16-osok között, amit Héninger kijövetele és egy szentlőrinci lövés követett, kevéssel mellé. A 70. percben egy lecsorgó labda Pataki elé került, aki 9 méterről kiegyenlített, 1-1. Héninger nyerte Korbély megsérült, védő, Mrva váltotta, az előretolt ék továbbra is Boros volt. Pócsik kapott szép labdát középen, löketébe beleléptek, pedig lehetett volna belőle kettő. A 82. percben is Héninger nyerte a Pócsikkal szembeni csatát, aki kiválóan lépett ki középen. A vendégeknél egy csúsztatás ért majdnem célt, még egyáltalán nem volt biztos, hogy döntetlen lesz a vége. Még volt itt is, ott is lehetőség, de nem változott az állás, nyílt maradt a feljutás kérdése. A visszavágót egy hét múlva, vasárnap 16 órától rendezik Szentlőrincen.