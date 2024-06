A Kis-Galya KSE bizonyult a legjobbnak, ők nyerté meg a csapatversenyt.

Kerékpár. A sok kiváló egyéni eredménynek köszönhetően a Kis-Galya KSE nyerte meg a hegyikerékpáros Borsod MTB Series 2024 csapatversenyét, melyet a június 23-án, vasárnap, Kazincbarcikán megrendezett idei 4. fordulót követően hirdettek ki. A több, mint 10 éves múltra visszatekintő akkreditált XCO sorozat idén is a Magyar Kerékpáros Szövetség támogatásával rendezték meg.

A 2024-es sorozat április 7-én, Miskolcon, a Királyasztalon rajtolt, majd április 28-án jött a hangonyi, május 26-án, a Miskolc-görömbölyi etap, míg múlt vasárnap, Kazincbarcikán volt az idei zárófutam.

Egyik kedvence

A kezdetben csak borsodi bringásokat felvonultató mezőny mára már nemzetközivé nőtte ki magát, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy tavaly és idén is román és szlovák versenyzők is ott voltak a rajtnál. A hazai amatőr bringásokon kívül természetesen a magyar élmezőny is képviseltette magát egy-egy futamon, de a legnagyobb sikert mégis a nagy létszámú utánpótlás versenyzők részvétele jelenti. Az utánpótlás kategóriában évek óta meghatározó szerepe van a Kis-Galya KSE-nek, melynek fiataljai rendre szép sikereket érnek el. A Sikter Zsuzsanna és Kirilla László által Bükkszentkereszten felkészített sportolók Kazincbarcikán sem tétlenkedtek, hárman korosztályuk legjobbjai lettek, de három ezüst- és egy bronzérem is a tarsolyba került.

– A gyerekeknek az egyik kedvenc verseny helyszíne a barcikai – fogalmazott Sikter Zsuzsanna, a Kis-Galya KSE edzője. – Bár a szombat esti bő csapadék nem könnyítette meg sem a versenyzők, sem a szervezők dolgát, ennek ellenére mindenki remekül helytállt. Az eredményhirdetésnél bőven jutott nekünk is az érmekből, ráadásul Fridel Fanni, Feledy Eszter és Lasánszki Sára a legjobb borsodi versenyzőnek bizonyult, mellyel nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy idén elsők legyünk a csapatversenyben is. ÉM