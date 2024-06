Lehmann Bence Klagenfurtban debütál a hosszútávon, míg az utánpótlás képviselői Győr mellett a mix-váltó ob-n és az egyéni rangsor versenyen próbálnak szerencsét.

– Bence fiam középtávú magyar bajnokként, jó néhány 70.3-as (középtávú) versenyt követően, június 16-án, vasárnap debütál a leghosszabb távon – tudtuk meg Lehmann Tibortól, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzőjétől. – Indokolt, hogy kipróbálja magát ebben a műfajban is. A szakág legnagyobb állomásai között jegyzett Ironman Kärnten-Klagenfurtot ő választotta, mert úgy érzi a 3000 induló, az ikonikus helyszín megfelelő motivációt nyújt számára. Az áprilisi, valenciai féltávú ironman után kimaradt egy betervezett 70.3-as erőpróba, mert kisebb lábsérüléssel küzdött. Bence két hetet Spanyolországban edzőtáborozott, komoly hegyi terepen, hiszen az ausztriai pálya is bőven tartogat emelkedőket. Az elmúlt három év győztese most is ott lesz a 6:30 órai rajtnál, ahol egy erős német sorral is számolni kell. Nehéz kiszámítani, hogy fog sikerülni az első hosszútáv, az viszont biztos, hogy érdekes tapasztalás lesz!

Eb-válogató és mix-váltó ob

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub zömében utánpótlás korú versenyzőkből álló csoportja június 15-16-án a Győr melletti Ikrényben, az I. Kistri Triatlon Fesztiválon vesz részt. A helyi Wakeboard Parkban szombaton az egyéni futamok kínálnak megméretési lehetőséget a sportolók számára. Az ifjúsági leányoknak legnagyobb a tét, mert a – Tiszaújvároshoz hasonlóan kieséses rendszerű – szuper sprinttávú verseny egyben válogató az idei korosztályos Európa-bajnokságra. A vasárnapi mix-váltó országos bajnokságon is utánpótlás szinten képviselteti magát a tiszaújvárosi egyesület.