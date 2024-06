Élete első hosszú távú triatlon versenyén sikerrel mutatkozott be Lehmann Bence, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolója. A többszörös középtávú magyar bajnok kiválóság június 16-án, vasárnap, Ausztriában, a szakág egyik legikonikusabb viadalán, a Ironman Kärnten-Klagenfurton az előkelő 11. helyen érkezett célba.

A világ 10 legkedveltebb, legjobb ironman versenyei között a 7. helyre rangsorolt klagenfurti erőpróba népszerűségét az is bizonyítja, hogy az idei indulók száma elérte a 3000 főt. A 45 elit licenszes férfi sportoló között sorakozott fel a rajthoz az „első bálozó” tiszaújvárosi Lehmann Bence is.

– Az úszást 19-20 Celsius-fokos vízben abszolváltuk – kezdte értékelését Lehmann Bence. – Nagyjából a táv feléig, 1800-2000 méterig a Hawaii Ironman-en 7. hellyel is büszkélkedő német Florian Angert-tel együtt haladtunk az élen, majd a második felét én húztam egyedül, így 47:19 perccel enyém lett a legjobb úszó idő. A kerékpározás első 30 kilométerén gyengélkedtem kicsit, így ellépett tőlem egy 15 tagú csoport. A folytatásban erőre kaptam, és a hátralevő 150 km-t teljesen egyedül tekertem le, úgy, hogy mindössze 10-11 percet kaptam az élbolytól. A maratoni futás nagyon nehezen indult, 6-8 km-nél nem éreztem nagyon reálisnak, hogy végig érek. Féltáv után sikerült összekapni magam és végül 2:52 órát teljesítettem a zárószámban, ami nem olyan rossz. Óriási élmény volt ilyen hatalmas szurkolótábor előtt, élőzenekarokkal, dj-vel színesített pályákon versenyezni. Elégedett vagyok az eredménnyel. Nagyjából ilyen tapasztalásokra számítottam. Örülök, hogy egy ilyen nehéz pályán tudtam jól teljesíteni. Az már csak hab a tortán, hogy pont annyit mentem, mint édesapám, Lehmann Tibor legjobb ideje. Azt gondolom, hogy egy olyan viadalon, ahol kevésbé emelkedős a kerékpáros és futópálya, el lehet érni a 8 órán belüli álomhatárt is. Ez eddig még magyar sportolónak nem sikerült, szeretnék én lenni az első. Ami a folytatást illeti, július 21-én, a franciaországi Vichy-ben indulok egy speciális, továbbjutásos versenyen, ahol, ha 5 futamot tudok teljesíteni, az összesen 5 km úszást és 40 km futást jelent majd. Tervezünk nyárra egy középtávú viadalt is. Mivel Klagenfurtban alaposan megcsapott a „mozdony füstje”, a szezon végére jöhet még egy újabb ironman!

Eredmények

Elit férfiak (3,8 km úszás, 180 km kerékpározás, 42,1 km futás): 1. Denis Chevrot (francia) 7:49:11 óra, 2. Arthur Horseau (francia) 7:52:20, 3. Jon Sæveras Breivold (norvég) 7:53:13, …11. Lehmann Bence (magyar) 8:14:33.