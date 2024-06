Két nap alatt tizenkét gyorsasági szakasz vár a mezőnyre az 57. Mecsek Rallyn. A hazai bajnokság idei harmadik futamán ismét aszfaltos körülmények között zajlik a küzdelem. A pécsi központú futamon pénteken délután rajtolnak a párosok, majd három szakaszt követően tartják meg a rajtceremóniát. Ezután ez újabb kör következik, immáron szürkületben, valamint sötétben. A program szerint pénteken reggel az ORB2 és az ORB3 kezdi a száguldást, majd a rali Európa-bajnokságra nevezett egységek foglalják el versenypályákat. Ezután következik a magyar élmezőny, amelyben ott lesz Bodolai László és Deák Attila is. A páros bízik abban, hogy a korábbi évekhez képest valamelyest sikerül előrelépni.

Előrébb lépnének

– Szeretjük a várost, összességében pedig jó emlékeink vannak a Mecsek Rallykról. Eddig általában be tudtuk fejezni a versenyeket, de a pódiumra még egyszer sem tudunk felállni. Általában az abszolút értékelés hatodik-hetedik helyén szoktunk végezni, éppen ezért szeretnénk, ha most egy kicsit feljebb rangsorolnának minket – árulta el a terveket Bodolai László. – Három héttel ezelőtt Szlovéniában egy nagyszerű Mitropa Kupa versenyen vettünk részt, ahol visszarázódtunk az aszfaltos körülmények közé. Voltak olyan pályák, amelyek nagyon hasonlítanak a pécsiekre, ezért egy kicsit teszteltünk is a nemzetközi futamon. Bízom benne, hogy az ott megszerzett tapasztalatokat ezúttal is hasznosítani tudjuk.

A szürkület jöhet

A változékony időjárás után úgy tűnik, hogy a hétvégén száraz, meleg körülmények fogadják majd a párosokat a déli országrészben. A két nap programja sok izgalmat tartogat, hiszen a ralisok más-más napszakokban vágnak neki a gyorsaságiknak. Pénteken délután és az esti órákban, szombaton pedig nappal tart a küzdelem.

– A szürkülettel nincs bajom, a sötétet viszont már annyira nem szeretem - tette hozzá Bodolai László. - Ugyanakkor erre is készülnünk kell, mert az időterv szerint az utolsó kört már napnyugta után rendezik meg. Lámpasorral természetesen rendelkezünk, de arra is kíváncsi vagyok, hogy ekkora milyen állapotban lesznek a pályák. A Rally2, a Rally3 és a Historic Eb-mezőnye biztos, hogy kijárja, felhordja majd a gyorsokat, ami némi defekt veszélyt is tartogathat magában. Erre is készülnünk kell, mint azokra a váratlan eseményekre, amelyeket most még nem tudunk. Az is a futam előtt egy nappal derült ki, hogy az egyik gyorsaságit lerövidítették. Mostanában sok minden megtörténhet a magyar raliban, ezért ha kell improvizálunk a kialakult helyzetnek megfelelően.