A borsodi vármegyebajnoknak a veszprémi győztessel kell megküzdenie a harmadik vonalért.

Egy héttel az NB II-es osztályozók párosítása után kedden a Magyar Labdarúgó Szövetségben elkészítették az NB III-ba kerülésért zajló osztályozók sorsolását is. A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal sem képviseltette magát minden vármegye bajnoka (második, vagy harmadik helyezettje, amely licenszet is kapott), összesen 16 klubnév várt kihúzásra, közte az Ózd-Sajóvölgye. Az észak-borsodi csapat – amely veretlenül, 27 győzelmet, és 3 döntetlent gyűjtött be a harminc találkozón, 84 pontot – már majdnem szerencsés volt, hogy erőnyerő lesz, és nem kell pályára lépnie, ám nem sokkal a vége előtt kihúzták ,,őket", és melléjük Veszprém vármegye bajnokát, a Balatonalmádi SE-t. Az első felvonást szombaton Ózdon, a városi stadionban rendezik, 15 órától (az esti debreceni, Magyarország – Izrael válogatott összecsapás miatt), míg a visszavágóra jövő szerdán, június 12-én kerül sor, mégpedig 17 órától.

– Természetesen jobb lett volna meccsek nélkül kivívni a jogot, de máshogy alakult, igyekszünk felkészülni a lehető legjobban ellenfelünkből. Megnézünk minden fellelhető dolgot velük kapcsolatban, azt mindenki láthatja az adatbankban, hogy a harminc bajnokijuk közül nem sokat, mindössze négyet veszítettek el – közölte Kádár Zsolt, a Sajóvölgye Focisuli operatív igazgatója.

Péntekig döntetnek

A szakember ezen kívül beszélt egy, számukra csupán egy ideje ismert adminisztratív akadályról is.

– Az Ózd-Sajóvölgye az NB III-ban bajnoki címet szerző Putnok FC második csapatának számít szervezetileg – vágott bele ebbe a témába Kádár Zsolt. – A játékosok szerepeltetésére vonatkozóan van, volt egy szabály a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei bajnokságban, és mint kiderült, ez nem azonos azzal, ahogyan az MLSZ által előírtan az osztályozón kell játékosokat szerepeltetni. Utóbbi azt mondja, tartalékcsapat esetében, a keretben összesen négy olyan labdarúgó lehet, aki 2002. december 31.-e, és előtte született, vagyis nevezzük úgy, hogy ,,túlkoros". A többieknek, valamennyiüknek ennél fiatalabbnak kell lenniük. Ez azért komolyan megnehezítette a helyzetünket, hiszen így nagyjából csak minden harmadik olyan játékosunkra számíthatunk, aki a bajnokságban pályára lépett. Ezáltal most a fiatal játékosaink fognak főszerephez jutni ezen a két mérkőzésen. Egyrészt az U19-esek, akik a regionális bajnokságban játszottak, másrészt az U17-esek, akik az alap csoportban. Volt egy-két futballista, aki ott volt a vármegyei I-es keretben, és edzettek a felnőttekkel, de zömében a saját pontvadászatukban játszottak. Így, ennek tudatában edzünk a héten, ránk mindig jellemző volt, hogy bízunk a fiatalokban most sem lesz másképpen. Arról, hogy ki lesz a négy túlkoros, péntekig dönt a szakmai stáb. Várjuk a szurkolókat az ózdi városi stadionba, ezúttal tényleg nagy szükség lesz a bíztatásukra.

Ismert, hogy a Putnok FC szintén osztályozón érdekelt, feljuthat az NB II-be, az első meccsen 1-1-re végzett a Szentlőrinccel, a visszavágót vasárnap rendezik. A szabály értelmében ,,anyacsapat" és tartalék csapat között legalább egy osztály különbségnek lennie kell, így ha a putnokiak nem kerülnek fel, akkor a Sajóvölgye sem válthat osztályt. Annak ellenére sem, ha jobbnak bizonyul a Balatonalmádinál. MI





Ózd-Sajóvölgye (Borsod-Abaúj-Zemplén, 1.) – Balatonalmádi SE (Veszprém, 1.)

Monostorpályi SE (Hajdú-Bihar, 1.) – Füzesabonyi SC (Heves, 1.)

Tiszaföldvár SE (Jász-Nagykun-Szolnok, 1.) – Villány TC (Baranya, 1.)

Csepel TC (BLSZ, 1.) – Tatai AC (Komárom-Esztergom, 2.)

Gyulai Termál FC (Békés, 1.) – Bánk-Dalnoki LA (Nógrád, 2.)

Mátészalkai MTK (Szabolcs-Szatmár-Bereg, 2.) – Dunaharaszti MTK (Pest, 1.)

Játék nélkül jutott fel: Szegedi VSE (Csongrád, 1.), Szombathelyi Haladás II. (Vas, 1.), MÁV Előre Főnix FC (Fejér, 1.), Bonyhád VLC (tolna, 1.).

Bács-Kiskun, Győr-Moson-Sopron, Somogy, és Zala vármegye nem képviseltette magát a sorsoláson, egyik klub sem szeretett volna részt venni az osztályozón.