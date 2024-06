„A teljes keret augusztus 1-től lát munkához, ekkor tesztekkel kezdenek a fiúk, az első jeges edzést pedig augusztus 5-én a jelenleg még épülő kettes pályán vezényli majd Láda Balázs vezetőedző – közölte Marosi Tamás, a DVTK Jegesmedvék csapatmenedzsere, majd hozzátette: – Akik Miskolcon tartózkodnak, azok itt szorgoskodnak, a jégcsarnok metodikai központjában kondizással gyűjtik az erőt, hetente kétszer pedig felülkerekedik a társaság és meg sem áll a sátoraljaújhelyi komplexumig, hiszen jelenleg csak ott van jég. A tizenkét hokis számára július közepéig ez lesz a menü. A teljes keretünk huszonnégy, vagy huszonhat tagú lesz attól függőben, hogy hány fiatal kap helyet a nagyok között. Néhány szabad státuszunk van még, a tárgyalások jelenleg is zajlanak, várhatóan három sportoló érkezik még hozzánk. A jégcsarnokban, amelyet az egyszerűség kedvéért most nevezzünk egyes arénának, szeptember első napjaiban fagyasztanak jeget, az Erste Ligában pedig szeptember 13-án lesz az első játéknap, a sorsolást később készítik el.”

Kanadai csatár

A piros-fehérekkel kapcsolatos hír, hogy a napokban kanadai centert igazoltak Jegesmacik. A 26 esztendős Colin Doyle a legutóbbi szezon során a francia élvonalban szerepelő Anglet csapatában játszott és a soron következő szezonra kötelezte el magát a miskolciakhoz.

– A Láda Balázzsal történt megbeszélések után hamar döntöttem és írtam alá a szerződésemet – újságolta a támadó. – Olyan játékos vagyok, aki a támadásból és a védekezésből is kiveszi a részét. Kellő tapasztalatot gyűjtöttem az emberelőnyös és emberhátrányos játékban, de nagy hangsúlyt fektetek a párharcok megnyerésére, az ütközések befejezésére és a korongbedobások megnyerésére is. A jégen és jégen kívül is vezéregyéniséggé szeretnék válni. Jelenleg Kanadában készülök a szezonra, gyakran látogatom a konditermet és a jégen is elvégzem a szükséges munkát, kikapcsolódásként pedig a barátaimmal golfozom. Biztos vagyok benne, hogy versenyképes és színvonalas bajnokságban szerepelhetek majd, ennek jegyében nagyon várom, hogy megismerjem Magyarországot, Miskolcot, a helyi kultúrát, találkozhassak a szurkolókkal és részese lehessek a helyi közösségnek.





Névjegykártya Colin Doyle Születési helye: Campbellford Ideje: 1998. május 12. Súlya: 84 kg Magassága: 180 cm Posztja: csatár Pályafutása 2014/2015: Campbellford Rebels (EBJCHL) 2015/2018: Wellington Dukes (OJHL) 2018/2022: University of Alaska Fairbanks (NCAA) 2022/2023: Savannah Ghost Pirates (ECHL), University of Alaska Fairbanks (NCAA) 2023/2024: Anglet (Ligue Magnus) 2024/2025: DVTK Jegesmedvék (Erste Liga)





Jégkorong: már tizenhatan vannak

A 2024/25-ös szezonra szerződéssel rendelkezők: Miskolczi Márk, Vojtkó Mátyás, Lövei Dávid, Szirányi Bence, Szalay Boldizsár, Alexander Shkrabov, Simon Szathmáry, Tomás Vosvrda, Praták Dávid, Csíki Hunor, David Bartos, Vladislav Kuleshov, Farkas Márton, Rétfalvi Kristóf, Vokla Roland, Colin Doyle.