A miskolci OB I-es vízilabda együttes a nemrég véget ért bajnokságban a 10. helyen végzett, a vármegyeszékhely alakulata az utolsó néhány meccset megbízott vezetőedzővel, Popovics Miklóssal a kispadon vitte végig. A fiatal tréner szerepvállalása azonban a végső dudaszót követően befejeződött, viszont nemrég, bő egy hónapja az is kiderült, hogy ki vezeti az elkövetkezendőkben a PannErgy-MVLC-t: a BVSC-től jövő Kemény Kristóf, aki a nemrég véget ért bajnokságot a negyedik helyen fejezte be a budapesti vasutasokkal. A fővárosból érkező tréner a 2024/2025 évi szezontól két évre kötelezte el magát a borsodi klubhoz. Amint az közismert, édesapja Kemény Dénes, aki korábban három alkalommal nyert olimpiát a magyar férfi válogatottal.

Giglio Rossi, az olasz Recco-tól érkezik, Kemény Kristóf csapatába



– Először is szeretném megköszönni, hogy a BVSC-nél lehetőséget biztosítottak számomra, jó volt a csapattal együtt dolgozni – fogalmazott Kemény Kristóf. – Zuglóban azonban nem hosszabbítottak velem szerződést, így elkezdtem csapatot keresni, de voltak ajánlataim is. Átnéztem a különböző lehetőségeket, amikben voltak nagyon komolyak, és még lehet, várhattam volna tovább, azonban nem akartam húzni a dolgot, hogy koncentrálhassak az aktuális munkára, a BVSC-re. Sokat beszélgettem a miskolciakkal, és olyan jövőképet vázoltak fel, olyan építkezést, amiben benne van a fejlődési lehetőség. Nem titok, az MVLC-nél szeretnének ugyanarra a szintre eljutni, ahol korábban, Sasa Misic, Alex Bowen, Nagy Ádám, Vadovics Viktor idejében voltak, amikor reálisan küzdhettek a négybe kerülésért, bejutottak a Magyar Kupa-döntőbe, és remekeltek a nemzetközi kupában. Azaz a cél egyszerű: odakerülni, ahol már voltak. Ez, azt hiszem, nem csak nekem szép motiváció, hanem a játékosoknak is.

Bizalmi pozíció

Kemény Kristóf hozzáfűzte: a stáb tagjai maradnak, mert úgy látja, hogy a vízilabdáért maximálisan dolgozók vannak az MVLC-nél.

– Bízom a fiúkban, látom, tudom, hogy motiváltak, előre akarnak lépni, csakúgy, mint a csapat – hangsúlyozta az új vezetőedző. – Nálam egyébként a stáb nem csak azt a plusz egy-két főt jelenti, hanem egy szélesebb kört, spektrumot. Való igaz, a másoedzői szerepkör bizalmi pozíció, kölcsönösen arra épül. Egyelőre nincs teljesen kész a keretünk, van bőven feladat, de ez a normális, a kollégáimmal együtt állunk a kihívások elé. Egy-két embert keresünk még, szeretnénk, ha a légiósaink meghatározó emberek lennének. Az MVLC előző szerepléseit csupán kívülről láttam, és a múlttal nem kívánok foglalkozni, csak a jelennel és a jövővel, előre kell tekintenünk. A bajnokság mellett jó lenne magunkat hangsúlyosabban megmutatni majd a Magyar Kupában is. Úgy gondolom, mindannyian azon leszünk a klubnál, hogy az adott keretek között próbáljuk meg kihozni a lehető legtöbbet, a leglényegesebb a fejlődés, azért is hoztam meg ezt a döntést.