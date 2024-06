A Diósgyőri VTK NB I-es labdarúgó csapatának tulajdonosa, dr. Magyar Mátyás kedden rövid interjút adott a klub honlapjának, amelyben többek között elmondta, hogy amikor elérhető közelségbe került a 4. hely a bajnokságban, akkor úgy módosították a premizálási rendszert, hogy mindenki extra motivációt találjon nemzetközi kupaszereplés kivívásában. ,,Azonban a futballban ritkán történnek csodák, a másodosztályból nem vezet rövid út Európába, mert a siker nem csak a pénzen múlik. A módosított célkitűzést azért nem tudtuk teljesíteni, mert nem nyújtottunk kellően kiegyensúlyozott teljesítményt, a hosszú hajrában több pontot is elhullajtottunk a középmezőnyben és a tabella végén záró csapatok ellen. A legfájóbb mégis az, hogy egy olyan vereségbe is beleszaladtunk, mely nem fordulhat elő még egyszer, egy életre megtanultuk: Diósgyőrben nincs tét nélküli mérkőzés, főleg nem egy ősi ellenféllel szemben." – hangsúlyozta.

dr. Magyar Mátyásnak feltették azt a kérdést is, hogy milyen célokkal vág neki a DVTK az új idénynek. Kifejtette, tovább akarják építeni a csapatot annak érdekében, hogy pár éven belül reális elvárás legyen a nemzetközi kupaszereplés kivívása, mert a szurkolótábor mellett természetesen a klubvezetés is szeretne valamilyen szép eredményt elérni. ,,Idén sem szeretnénk úgy nekivágni a bajnokságnak, hogy csak maradjunk benn valahogy, hanem szeretnénk előre lépni, és a felsőházat célozzuk meg. A rajt előtt azt mondom, a 4.-6. hellyel már elégedett lennék, ha felülteljesítünk, akkor még boldogabb leszek, de ha egy kicsit elmaradunk a várakozástól, akkor is megőrizzük az élvonalbeli tagságunkat." – fogalmazott a tulajdonos, hozzátéve, hogy véleménye szerint három-öt évre van szüksége a Diósgyőrnek a nemzetközi kupaszerepléshez, amiből egy év eltelt.

Az átigazolásról azt nyilatkozta, eddig hárman távoztak, őket rutinos játékosokkal fogják pótolni.

Amint az ismert, a DVTK legutóbb a 2014/2015-ös idényben lépett ki a nemzetközi színtérre, minekután elvesztette a 2014-es kupadöntőt az Újpesttel szemben - azonban a lila-fehérek akkor éppen ki voltak zárva a nemzetközi szereplésből.