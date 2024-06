– A végére kifogytam az energiából, de menet közben mondtam magamnak, hogy gyerünk Blanka. A nap elején, a versenyt megelőzően éreztem, hogy valami különleges fog történni, nagyon erősen hittem magamban – nyilatkozott a nemzetközi szövetségnek a versenyt követően, amelynek során arról is beszélt, hogy a legfontosabb cél, az álom az olimpiai kvóta megszerzése volt, és ezt sikerült elérnie, majd így fejezte be az interjút: – Úgy gondolom beérezett ez a gyümölcs, és még most kezdődik az igazi játék.

Öttusa: vb

Női egyéni verseny

1. Seong Seungmin (Koreai Köztársaság) 1434 pont

2. Guzi Blanka 1433 pont

3. Erdős Rita 1418 pont

...10. Bauer Blanka 1378 pont

...18. Gulyás Michelle 1130 pont

Női csapatverseny

1. Magyarország (Guzi Blanka, Erdős Rita, Bauer Blanka) 4229 pont

2. Koreai Köztársaság (Szong Szungmin, Kim Szunvu, Dzsang Heun) 4182 pont

3. Mexikó (Tamara Vega, Mariana Arceo, Catherine Mayran Oliver) 3766 pont