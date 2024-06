Októberben lesz 15 éve, hogy átadták Miskolcon a Dr. Kemény Dénes Városi Sportuszodát, ahol a napokban két beruházással (melyek mintegy egy hónapon át zajlottak) is végeztek. TAO-s forrásból készült el a létesítmény hangosításának fejlesztése, amely 10 millió forintba került, valamint az uszoda világításának korszerűsítése, mindez 28 millió forintos költségvetéssel. Utóbbi fejlesztés során a szakemberek eltávolították a 47 darab világítótestet, az 1000 wattos izzókat, melyek helyét 72 darab LED-lámpa ,,vette át", ezek darabonként 200 wattosak. Bodnár László műszaki vezető elmondta, hogy a csere 35-37 kilowatt/óra megtakarítást jelent, ami természetesen a költségekben is jelentkezik. A fényerő-mérést hétfőn este végezték el, ez alapján kiderült, hogy ötször akkora fényerő uralkodik a medence térben, mint korábban. Ebben az esztendőben még két beruházást terveznek: az egyik, hogy további 12 parkolóhelyet szeretnének kialakítani, valamint egy külső tárolóhelyet a kerítésen belül, hogy megóvják az állagát a különböző eszközöknek. Arról tavaly ősszel írtunk, hogy tervben van egy 1900 négyzetméteres napelem park is a létesítmény tetején.