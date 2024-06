Életének 71. évében 2024. április 14-én hunyt el Feledi László, a DVTK egykori labdarúgója, akinek búcsúztatása, hamvasztás utáni temetése 2024. június 26-án, szerdán 10 órától lesz az ongai sírkertben.

Feledi László 1953. október 4-én Sajószögeden született, és gyermekkorától a foci szerepelt az érdeklődése középpontjában. Középfokú tanulmányait Abaújszántón végezte, itt figyeltek fel a tehetségére, a helyi labdarúgócsapat leigazolta, és 17 évesen már a felnőttek között játszott első klubjában. Innen 18 évesen, 1972 nyarán, a negyedik vonalban szereplő Edelényi Bányászhoz vezetett az útja, és a katonai szolgálat letöltését követően, 1975 tavasza után, 21 éves korában a Diósgyőri VTK igazolta le. Az NB I-ben 1975. augusztus 30-án mutatkozott be, a Zalaegerszegi TE elleni, idegenbeli, 2-1-re megnyert bajnokin volt csere. Az első élvonalbeli találatát is ebben az idényben, 1976. június 9-én, a Rába Vasas ETO elleni 2-2-re végződött győri meccs 30. percében szerezte (ezzel lett 1-1 az állás). Az első DVTK-s idényében, 15 élvonalbeli meccsen lépett pályára, a következő évadban pedig 11-szer, és bár tagja volt a piros-fehérek első kupagyőztes csapatának 1977-ben, ugyanis a körmérkőzéses döntőben, az Újpesti Dózsa ellen becserélték, de mivel nem tudott alapemberré válni a Diósgyőr aranycsapatában, így a szomszédba, a Kazincbarcika VSE NB II-es együtteséhez távozott. Itt két idényt töltött, majd 1979 nyarán az NB I-es Debreceni MVSC labdarúgója lett. A szorgalmas középpályás három év után váltott, a DVTK hívó szavára igent mondott, és egy évadot játszott a vasgyáriaknál, ahol 28 élvonalbeli meccsen lépett pályára. Utolsó első osztályú mérkőzését is diósgyőriként játszotta, 1983. június 11-én. És miután 137 NB I-es meccsen 10 gólt szerzett, elköszönt az élvonaltól: előbb az NB II-es veszprémi Bakony Vegyész, majd a szintén NB II-es Ózdi Kohász következett a pályafutásában, egy-egy évad erejéig. 1985-ben a harmadosztályú tiszaújvárosi gárda, az Olefin SC labdarúgója lett, két évvel később pedig visszatért az első klubjához, az Abaújszántói SE-hez, ahol 44 éves koráig, 1998-ig futballozott.