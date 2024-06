A 2024/2025-ös szezonban nem lesz a DVTK Jegesmedvék keretének tagja Gianluca Esteves, Valentin Razumnyak, Yegor Razumnyak, Justin Bean, Dillon Hill, Travis Verveda, Pecsét Bálint, Janis Voris, Gratzl Gellért, Fazakas Erik és Páterka Bence.

A márciusban lezárult szezont követően kiértékelték a csapat teljesítményét, minden játékossal és képviselőjükkel átbeszélték a tapasztalatokat és a következő szezonról szóló terveket. 13 szerződéshosszabbítást már hivatalosan is bejelentettek. Viszont volt, akinél ők döntöttünk úgy, hogy nem ajánlanak újabb szerződést, továbbá voltak akik más fronton akarják kipróbálni magukat. A keretüket új magyar és külföldi játékosok érkezésével frissítik, jelenleg is folynak a tárgyalások a kiszemeltekkel, a következő napokban pedig várhatóan új játékosok érkezéséről számolhatnak be.