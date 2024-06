Egri és fővárosi sikerrel zárult a néhány napja Miskolcon megrendezett 2023/24-es kézilabda diákolimpia IV. korcsoportos országos döntő. A legjobb 8 leány és 8 fiú csapatot felvonultató megmérettetésen – szépen helytállva, két különdíjat is kiérdemelve – ózdi és kazincbarcikai tanulók képviselték vármegyénket.

A május 31-e és június 2-a közötti országos döntőt a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Diáksport és Szabadidő Egyesület négy miskolci helyszínen (Herman Ottó Gimnázium, Miskolci Egyetem Körcsarnok, Rendvédelmi Technikum, Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon) rendezte meg.

A nagy volumenű esemény három napján 40, helyenként igazán látványos mérkőzést játszottak le az összesen 300 sportolót felvonultató együttesek. A két borsodi csapat – az ózdi Újváros Téri Általános Iskola és a kazincbarcikai Irinyi János Református Oktatási Központ Tompa Mihály Általános Iskolája – számára már az is nagy dicsőséggel bír, hogy bejutottak a legjobbak fináléjába. Az érmekért zajló csatákba ugyan nem tudtak beleszólni, két különdíjat viszont kiérdemeltek: az országos döntő legjobb kapusának Balla Bettinát és Fodor Bencét választották meg. Utóbbi tanuló abban a megtiszteltetésben is részesült, hogy ő mondhatta el a megnyitón az eskü szövegét.

