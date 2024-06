A DVTK labdarúgócsapatának élő szerződéssel rendelkező játékosa, Bényei Ágoston hosszabbított az NB I-es együttessel, a klub bejelentése szerint. A 21 éves, az U21-es magyar válogatott középpályás három éve, még az NB II-ben lett a piros-fehérek játékosa, és a most véget ért, 2023/24-es idényben, az első élvonalbeli szezonjában 25 első osztályú meccsen lépett pályára, ezeken – a keret tagjai közül a 12. legtöbb időt töltötte a pályán, – összesen 1142 percet játszott, és két gólt is szerzett.

A nagy munkabírású, fiatal labdarúgónak a transfermarkt.com oldal szerint a jövő nyáron járt volna le a szerződése a DVTK-nál, ezt hosszabbították meg most a felek.