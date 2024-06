Második felkészülési meccsét játszotta a DVTK NB I-es labdarúgócsapata szombaton kora este. A piros-fehérek a diósgyőri edzőközpontban, az NB III-as Putnok FC csapatát fogadták.

A találkozót magabiztosan nyerték a vendéglátók, akiknél a gólgyártást, az egyik új fiú, a montenegrói Rakonjac indította be. A két éve a szerb FK Cukaricki együttesétől 2,5 millió Euróért (kb. 1 milliárd Forintért) az orosz Lokomotiv Moszkva gárdájához szerződött támadó, klasszis találatot szerzett, a kapunak háttal állva úgy vette át a labdát, hogy egyből magát ugratta ki, amivel ziccerbe került, és ezt nem is hibázta el. Rajta kívül a fiatal Jurek ezúttal is motiváltan, és mi több, eredményesen is játszott, két góljának köszönhetően már a félidőben három találattal jobban állt a DVTK.

A piros-fehéreknél ezúttal a kezdőben kapott helyet a szerdai első edzőmeccsről még hiányzott szlovén labdarúgó, Pozeg Vancas. Az újak közül Sentic és Herbák ez alkalommal is szóhoz jutott, míg a marokkói Rharsalla most először szerepelt a Diósgyőr együttesében.