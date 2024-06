Hétfőn találkoznak először a DVTK játékosai az új évadban, ekkor és másnap orvosi vizsgálatokon, fizikai felmérőkön vesznek részt a labdarúgók, majd szerdán, az első közös edzésük egy konditermi foglalkozás lesz.

A keretben lesznek változások, kapus poszton szinte biztosan.

A 2023/24-es évadban végig négy cerberusa volt a DVTK NB I-es labdarúgócsapatának, három állandó tag, a 23 éves ukrán Artem Odyntsov, a 10 nap múlva a 36. születésnapját ünneplő szerb, magyar Branislav Danilovic, valamint a 20 esztendős, saját nevelésű Bánhegyi Bogdán. A negyedik helyen két hálóőr osztozott, ősszel a 23 éves horvát Karlo Sentic szerepelt kölcsönben a Hajduk Splittől, az ő távozása után, télen érkezett a 20 esztendős Tóth Balázs.

Bánhegyi

A DVTK-nál 14 éve igazolással rendelkező Bánhegyi a hírek szerint nem lesz tagja a jövő évi keretnek, az NB II-es KolorCity Kazincbarcika SC-hez kerülhet kölcsönbe az NB I-ben egy meccset védett, a Kecskeméti TE elleni, tavaszi idegenbeli bajnokin debütált tehetség (2-1-re kapott ki akkor a Diósgyőr).

Tóth B.

Kortársa, a magyar U21-es válogatott kapusa, Tóth Balázs a tavasz során nem kapott lehetőséget, azok után sem próbálta ki, állította a kapuba NB I-es meccsen a DVTK szakvezetője, Vladimir Radenkovic, hogy a bajnokság hajrájában már tét nélküli meccseket játszhattak a piros-fehérek. A Barcikáról igazolt kapus megszerzését anno még Kuznyecov Szergej szorgalmazta, mielőtt még elküldték volna a csapattól, és bár Tóth B. életkora alapján még jövőre is termelhetné annak az NB I-es csapatnak a pénzt, amelyik szerepelteti őt, nem biztos, hogy ez a DVTK lesz. Mivel a tavasszal nem kapott lehetőséget a Diósgyőrnél, és vannak olyan csapatok, ahol szívesen látnák, nem esélytelen, hogy klubot vált a fiatal kapus.

Danilovic

Branislav Danilovic öt éve, 2019 nyarán lett a DVTK játékosa, akkor három éves szerződést kötöttek vele, majd 2022. február 23-án bejelentették kontraktusának hosszabbítását, ám, hogy mennyi időre, azt nem közölte a klub. A transfermarkt.com oldal szerint a mostani hónap végéig szól a megállapodás, amelynek ellentmond, hogy a diósgyőriek sportigazgatója, Bajúsz Endre a 2024/25 évi keretről nyilatkozva Danilovicot nem sorolta a lejáró szerződésű labdarúgók közé. A szerb, magyar hálóőr Diósgyőrbe szerződése óta összesen 175 NB I-es és NB II-es bajnokit játszottak a piros-fehérek, és ezek közül 81 alkalommal védte a csapat kapuját a rutinos kapus, aki a most véget ért évadban 2-szer kapott bizalmat (a Ferencvárosi TC elleni idegenbeli 2-1-es vereség alkalmával, majd pedig a bajnokság hajrájában, az Újpest FC elleni 7-0-s vereség idején).

A fentiek miatt kapus is csatlakozhat a közeljövőben a DVTK-hoz, úgy tudni, hogy van is jelöltje erre a posztra a klubnak.