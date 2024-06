A DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapata 2024/25-ös keretének második tagja is ismertté vált, Kányási Veronika után még egy játékos maradását jelentette be a klub: a francia, szerb kettős állampolgárságú Ana Tadic is a Diósgyőrt erősíti az új szezonban. A 25 éves center jelenleg a francia válogatott bő, 18 fős keretével készül a hazai rendezésű olimpiai játékokra.

A piros-fehérek eredetileg azt tervezték, hogy a komplett keretet egyben jelentik be, egy sajtótájékoztató keretében, ahogy azt tavaly tették, de aztán más irányba indultak el, a korábban megkötött megállapodásokat egyesével sajtózzák.

A hírek szerint az alapemberek közül csak Garbin távozik, Lelik, Aho N., Tenyér, Charles, Jovanovic és Grigalauskyte is marad, ahogy a fiatalok közül Aho T., Toman, Oláh F., Fárbás szintén. Hozzájuk csatlakozik a diósgyőriek utánpótlásából Poczkodi Zsófia, és jelenleg csak Vég-Dudás sorsa kérdéses.

Már csak azért is, mert a piros-fehérek a hírek szerint egy fiatal magyar kosarassal frissítik a keretüket, a Tarr KSC Szekszárd együttesétől néhány napja elköszönt Miklós Melinda érkezésére van jó esély. A 20 éves, 184 centi magas hátvédnek a 2023/24-es bajnokság alapszakaszában 7,3 pont, 4 lepattanó és 2,8 gólpassz volt az átlaga a tolnaiaknál, a rájátszásban pedig 8,1 pontot, 4 lepattanót és 2,8 gólpasszt átlagolt a bronzérmet szerzett csapatban.