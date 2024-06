A DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapatának jövőbeni keretéről, arról, hogy kiket láthatunk majd a 2023/24-es évadban bajnoki címet szerzett együttes színeiben ősztől, egyelőre keveset lehet tudni. Egy éve, – egészen pontosan 2023. június 12-én – a komplett, vagyis a teljes keretét egy időben tette közzé a diósgyőri klub, 15 játékost nevezett meg (akik közül egyikük, a fiatal Bacsó Zsófia mégsem piros-fehérben kezdte az idényt), és végül 14 játékossal érte el legnagyobb sikerét a csapat. Az Aho Nina, Kányási Veronika, Lelik Réka, Milica Jovanovic, Kaila Charles, Monika Grigalauskyte, Darcee Garbin, Ana Tadic, Tenyéri Zsófia, Toman Petra, Aho Tyra, Oláh Fruzsina, Vég-Dudás Anna, Fárbás Eliza aranycsapatból többek maradása biztosnak tűnik, és bár a diósgyőriek korábbi tervei arról szóltak, hogy az idén is egyben jelentik be a komplett keretet, a jelek szerint más irányt vesz a történet, ugyanis a csapatkapitány, Kányási Veronika hosszabbítását csütörtökön este már nyilvánosságra hozta a klub: hivatalossá vált, hogy a 25 éves, a 7-es mezben szereplő hátvéd, zsinórban a hetedik évadját kezdi meg a 2024/25-ös évadban a Diósgyőrnél.

A csapat vezetőedzője, Völgyi Péter néhány hete adott interjút honlapunknak, és ennek során többek között azt nyilatkozta, hogy valószínűleg öt magyar mellett, öt légiós és öt fiatal alkotja majd a keretet, utóbbiakat meg is nevezte. A Toman Petra, Aho Tyra, Oláh Fruzsina, Fárbás Eliza, Poczkodi Zsófia ötösből utóbbi az új, a felkészülés kezdetére a 17. életévét betöltő, ma még csak 16 esztendős irányító a klub utánpótlásából csatlakozik a felnőttekhez.

Honlapunk értésülése szerint egy új magyar játékos érkezése várható, a hozzánk eljutott információk szerint Aho Nina, Lelik Réka és Tenyér Zsófia is marad.

A légiósok közül egy fő távozása biztosra vehető, az ausztrál válogatott Darcee Garbin minden bizonnyal a Seco UNI Győr gárdájában folytatja pályafutását, és az ő helyére, posztjára szeretne igazolni a DVTK Hun-Therm egy légióst.

A piros-fehérek az egyiptomi, finn kettős állampolgárságú Awak Kuier megszerzésén dolgoztak, de egy ideje új jelöltek után néztek, ugyanis a 2023/24-es évadban az olasz Reyer Venezia együttesében szerepelt kiváló – zsákolni is tudó kosaras – Miskolcra csábítását jelentősen megnehezítette, hogy a tárgyalások közben a velencei gárdával bajnoki címet szerzett, és ezek után az olasz klubnál is az lett a prioritás, hogy az értékeiket tartsák meg. Az eurobasket.com internetes oldalon megjelentek szerint ebben sikerrel jártak, Kuier marad a Reyer Veneziánál, és úgy tűnik, hogy a velencei csapatnál megtalálták a pénzes láda kulcsát. Ugyanis szerződtették a DVTK Hun-Therm által is jól ismert amerikai centert, Megan Gustafsont, aki az előző idényben, Európában a London Lions csapatában szerepelt, és a második számú kontinentális sorozatot, az Európa Kupát megnyerte az angolokkal (a DVTK a tavalyi idény elején, az Euroliga csoportkörbe jutásért játszott selejtezőt a londoniak ellen, és nagy csatákban búcsúztatták őket). Az olasz bajnok Gustavson mellett a Diósgyőr, és szurkolói által jól ismert, francia bajnoki címet szerzett, Euroliga döntőt játszott, és ott ezüstérmet szerzett Villeneuve d’Ascq LM gárdájától megszerezték az amerikai hátvédet, Kamiah Smallst is, és jelek szerint bombaerős csapatuk lesz.