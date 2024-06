Kétnaponta jelentgeti be a diósgyőri női kosárlabdacsapat vezetése, hogy ki marad a klubnál. Vasárnap este az amerikai Kaila Charles került sorra. A 26 éves hátvéd a 2024/25-ös évadban is a piros-fehérek játékosa lesz, a második idényét kezdi Diósgyőrben. Charles a hatodik olyan alapember, aki hosszabbított, korábban Kányási Veronika, Ana Tadic, Aho Nina, Monika Grigalauskyte és Lelik Réka maradása vált nyilvánossá, így már csak Milica Jovanovic és Tenyér Zsófia bejelentése van hátra.

Az is eldőlt már korábban, hogy az ausztrál válogatott, Darcee Garbin távozik a DVTK Hun-Thermtől.