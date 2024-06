Kétnaponta jelenti be a DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapata a 2024/25-ös évad keretének tagjait, most Monika Grigalauskyte került sorra. Ő a negyedik alapember, akivel kapcsolatosan napvilágot látott, hogy marad. A 191 centi magas center a 2022/23-as évadban érkezett a piros-fehérekhez, vagyis zsinórban a harmadik szezonját kezdi meg a diósgyőrieknél. A 32 esztendős litván kosaras szerződéshosszabbítását szerda este hozták nyilvánosságra.

Azt már korábban kommunikálta a klub, hogy Kányási Veronika, Ana Tadic és Aho Nina is hosszabbított, illetve Völgyi Péter vezetőedző honlapunknak arról nyilatkozott, hogy a fiatalok közül Toman Petra, Aho Tyra, Oláh Fruzsina, Fárbás Eliza is marad, hozzájuk csatlakozik majd az DVTK utánpótlásából Poczkodi Zsófia.

A közeljövőben további játékosok maradásának bejelentése várható, Lelik Réka, Tenyér Zsófia, Milica Jovanovic és Kaila Charles személyében.

Egyelőre egy új igazolás körvonalazódik, Miklós Melinda érkezhet Szekszárdról, illetve még egy 4-es poszton bevethető légióst kíván szerződtetni a bajnoki címvédő, Euroliga induló együttes.

Eddig csak egy játékosról derült ki, hogy távozik, az ausztrál Darcee Garbin minden bizonnyal a Serco UNI Győr együttesében folytatja pályafutását.

