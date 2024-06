Jutalmat kaptak

Salamon József a siker kulcsaként megemlítette még azt is, hogy a csapat tagjai, a magja nagyon jól ismerték egymást, a másikat.

– A csapat nagy része miskolci, borsodi játékos volt – hangsúlyozta. – Akik menet közben máshonnan érkeztek, mint mondjuk Váradi Ottó, vagy Kutasi Laci, azok szépen be tudtak épülni. Az edzések után – amelyek elég kemények voltak – még kinn maradtunk a pályán, gyakoroltunk, azt, ami az előző mérkőzésen nem ment, ami hibádzott. Együtt voltunk nem csupán a pályán, azon kívül is, együtt mentünk étterembe, cukrászdába, vagy éppen sörözni.

A volt középhátvéd egyéb sztorit is megosztott:

– 1978 őszén, decemberben is voltak mérkőzések, több is, a pályák viszont már nem voltak olyan jó állapotban, az időjárás miatt megkeményedtek – emlékezett vissza Salamon József. – Azok a stoplik, amik voltak, tehát nem voltak olyan jók, s valakinek az eszébe jutott, hogy csináltassunk magunknak a DIGÉP-ben, hasznos lehet. Úgy is volt, legyártották nekünk pillanatok alatt, sokkal jobb volt bennük futballozni.

Az ötszörös olimpiai válogatott az 1978-1979-es bajnokság utáni közvetlen történésekről ezeket mondta.

– Volt ünneplés, a vendégházban, kaptunk a kohászattól jutalmat, köszönhetően az akkori vezérigazgatónak, Szeppelfeld Sándornak – mondta Salamon József. – Az érmem meg van még, a pincében, egy szekrényben. Ritkán veszem elő, ha igen, akkor eszembe jut, hogy miként jutottunk el idáig, átmegy bennem a sok meccs. Nem hiszem, hogy lehetett volna még feljebb jutni, netán a bajnoki címig, annak nem volt realitása amiatt, amikről már beszéltem, a fővárosi csapatok fölényéről. Remélem, a közeljövőben lesz, lehet érmes a Diósgyőr, akár a bronznál is szebb sikerül.