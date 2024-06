Szabó Géza hét és fél évet töltött el a diósgyőri kispadon, 214 NB I-es meccsn irányította a DVTK-t.

A bronzérmes diósgyőri labdarúgócsapat vezetőedzője Szabó Géza volt. Az 1979-ben az Év edzőjének választott szakember Salgótarjánban él, néhány nap múlva, június 28-án lesz a 89. születésnapja, s két kisunokája (Gábor és Zita) várja, hogy felköszönthesse a nagypapát. Természetesen jó szívvel emlékszik vissza a DVTK-nál eltöltött hét és fél évre, kiváltképp a sikeres idényekre, így a bronzérmes szezonra is.

Folyamatosan fejlődött

– Negyvenöt évvel ezelőtt végeztünk a harmadik helyen, mit is mondjak? Rohan az idő. Megöregedtünk… – kezdte Szabó Géza. – Edzői pályafutásom legszebb időszaka volt, amikor a DVTK-t irányítottam. Vidéki csapatként akkoriban óriási dolog volt bronzérmet nyerni a bajnokságban, ehhez nagy múltú fővárosi csapatokat is magunk mögé kellett utasítani. Több éven át tartó kemény munka eredménye volt a dobogós helyezés, és a siker egyik titka, hogy a játékosok partnerek voltak, s becsületesen elvégezték a sokszor embert próbáló edzésmunkát. Az NB I B-ből indulva folyamatosan fejlődött, lépett előre a csapat. 1977-ben megnyertük a Magyar Népköztársasági Kupát, indulhattunk a KEK-ben, két évvel később a bajnokságban szerepeltünk kiemelkedően és az UEFA-kupában játszhattunk, majd 1980-ban ismét kupagyőztesek lettünk. Szép sikerek voltak ezek, a bronzéremre és a kupagyőzelmekre is büszke vagyok, no meg arra, hogy abban az időszakban a DVTK labdarúgói közül öten szerepeltek az A-válogatottban, s az olimpiai válogatott is ránk épült, kilencen léptek pályára az olimpiai csapat diósgyőri selejtezőin. Remek játékosok futballoztak a kezem alatt, csak azt sajnálom, hogy sokan már nincsenek közöttünk, legutóbb éppen Tatár Gyuri hunyt el… MI



A tények

Szabó Géza