Holnap készítik el a szövetségben az élvonal következő évadának sorsolását.

Bár még zajlik az idei Európa-bajnokság Németországban, a honi elsőosztályú klubok figyelme már a következő bajnokságra szegeződik. A Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos versenynaptára szerint az NB I 2024/2025-ös évada július 26-28-án kezdődik, és 2025 május 24-25-én ér véget. Mint az ismert, az új szezonban a Ferencváros, a Paksi FC, a Puskás Akadémia FC, a Fehérvár FC, a Debreceni VSC, a Kecskeméti TE, a Diósgyőri VTK, az MTK Budapest, a Zalaegerszegi TE FC, az Újpest FC, illetve az NB II két feljutója, a Nyíregyháza Spartacus FC, illetőleg az ETO FC Győr alkotja majd az élvonalat, minekután mindegyik sportszervezet megkapta a szükséges licenszet, és elfogadták a nevezését is. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét tehát (ismét) egy klub fogja képviselni, a DVTK, ugyanis a Mezőkövesd Zsóry FC nyolc, zsinórban eltöltött NB I-es idényt követően búcsúzott.

Az MTVA dönt

Lapunk információi szerint a az MLSZ-ben csütörtökön 11 órától készítik el az NB I soron következő pontvadászatának sorsolását, tehát többek között az is kiderül, hogy ki ellen kezdi, és ki ellen fejezi be a szezont a Diósgyőr. A szurkolók által kiemelt figyelmet kap, hogy mikor lesznek a Ferencváros és az Újpest elleni hazai, valamint idegenbeli összecsapások, továbbá az is, hogy melyik fordulókban kerül sor az ,,ősi ellenségnek" számító Nyíregyháza Spartacus elleni meccsekre. Amint az ismert, a nyírségiek az NB II-ben Balmazújvárosban futballoztak albérletben, minekután készült az új stadionjuk (a létesítmény 8219 férőhelyes), amit azonban jó eséllyel rövidesen birtokba vehetnek majd, és ott lesz már az első hazai bajnokijuk. Lényeges megjegyezni, hogy a pontos órarendre még várni kell egy keveset, abban ugyanis döntő szava lesz az MTVA-nak, hogy mikor közvetítenek találkozókat.

Szombatra esik

A szövetség elképzelései alapján 2024-ben 17 fordulót játszanak le a csapatok, az utolsó őszi kört december 14-15-én fogják lebonyolítani. Szeptember 2. és 20. között nem lesznek összecsapások a válogatott kötelezettségei, két Nemzetek Ligája mérkőzése, valamint a Magyar Kupa 3. fordulója miatt, s ugyancsak a nemzeti együttes szereplése miatt lesz kisebb szünet október 7., és 18., illetve november 11. és 22. között. A pontvadászat tavaszi szakasza február 1-jén kezdődne. Hétközi fordulót nem tervez az MLSZ, ugyanakkor be van tervezve két tartalék nap, amennyiben valamelyik klub nemzetközi kupatalálkozó miatt halasztást kérne. Ezek: december 4., szerda, és február 5., szerda. Nemzeti ünnep egy alkalommal befolyásolja a bajnokságot, 2025. március 15-e szombatra esik, így a 24. forduló meccseit vasárnap (március 16.) fogják játszani, de lehet, hogy lesz összecsapás pénteken (március 14.) is. A versenykiírás alapján a bajnokság végén két csapat esik ki az NB I-ből, és kettő jut fel az NB II-ből, azaz, a 2025/2026-os NB I-es szezonban is 12 csapat alkotja majd a pontvadászatot. Azonban érdemes idézni Csányi Sándor MLSZ-elnök szavait, aki korábban arról beszélt, hogy: ,,A 12 csapatos NB I 2025-ig nem változik, de gondolkodunk a létszámnövelésről. A cél, hogy a bajnokság erősödjön és még több fiatal kapjon lehetőséget az élvonalban."