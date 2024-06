A horgászástól talán nem lesz...

Gyorsan változik a világ, főleg a magyar labdarúgásban. Nincsenek szinttel kapcsolatos elvárások, nem mondom azt, hogy feltétlenül az első osztályban lesz ez a team, lehet, hogy NB II lesz, a lényeg az, hogy legyenek komoly célok, mondjuk a feljutás kiharcolása, vagy nemzetközi kupa indulási jog megszerzése, de ami nagyon fontos, legyen reális a célkitűzés. Jó lenne ha most hasonló jönne, mert a Kövesddel belefáradtunk a bennmaradás kivívásáért zajló küzdelembe.

Ez jó téma… Mármint a Kövesd.

Voltam Kövesden vezetőedző, akadémiai igazgató, szakmai igazgató, mindig az, amire éppen nagy szükség volt. Nagyon sok szép dolog történt ebben a 10 évben, például, amikor az első NB I-es kiesés után, 2014 nyarán új csapatot építettünk, és olyan fiatal játékosokat tudtunk igazolni, akik a későbbi élvonalbeli szereplésünkben is meghatározóvá váltak, mint például Szeles, Molnár G., vagy Dombó. De szerintem az is nagy dolog volt a kövesdi klub történelmében, hogy megtaláltuk Szalai Attilát, akivel kapcsolatban rengeteg szakmai kétely volt, másokban. Mi hittünk, bíztunk benne, azon voltunk, hogy NB I-es játékossá, válogatottá alakítsuk, és sikerrel jártunk, a magyar nemzeti együttes biztos pontjának számít, és a közelgő Európa-bajnokságon is szoríthatunk neki. Szerintem a 10 év alatt nagyon komoly sikereket értünk el a Kövesddel, hiszen szinte minden évad előtt úgy emlegettek minket, mint az egyik lehetséges kiesőt, és erre jó párszor rácáfoltunk. Jár a köszönet minden edzőnek, aki itt dolgozott, a stábtagoknak, és persze a játékosoknak, akik tettek azért, hogy a kitűzött célokat el tudjuk érni, és néha túl is szárnyaljuk. Ez utóbbival kapcsolatban két megjegyzés: az elmúlt 8 évben szerintem a Mezőkövesd Zsóry FC volt az a csapat, amelyik a legtöbb pontot vette el a bajnokság top csapatától, a Ferencvárostól. A másik, a 2019/20-as évad. Meggyőződésem, hogy ha a covid nem szól közbe, akkor a Kövesd esetében is olyan aranycsapatról beszélhetünk, mint, ami a 70-es években a DVTK-nál volt, olyan értelemben, hogy a kupagyőzelem, a bajnoki érem elérése nagyon kevésen múlott, az idénybeli kényszerszünet okozta a törést. A 25. forduló után a 3. helyről csúsztunk le, veszítettük el a Puskással szembeni 6 pontos fórunkat. A Kövesd, az itteni munka az életemnek olyan része, ami kitörölhetetlen, és ami talán még közelebb áll hozzám, mint a bőcsi évek. Nem nagyzolásból mondom: mindezt szeretném még überelni a következő években, remélem erre meg is lesz a lehetőségem.