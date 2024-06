Az észak-borsodiak ellenfele az NB III-as Eger SE volt, a házigazdák kispadján először ült vezetőedzőként Erős Gábor, illetve visszatért a csapathoz, s már dolgozott is Simon László videóelemző-asszisztens edző, aki a németországi Európa-bajnokságon a magyar válogatott stábjában volt. A KBSC-nél már nem léptek pályára az eltávozottak (Papp M., Dobozi, Kotula, Szekszárdi M., Pinte, és Csilus T.), a sérült Gante, és Heil V., a lejáró szerződésű Megyeri, Pekár, akinek a helyzete ,,egyeztetés alatt van", illetve Szabó B., akinek kérdéses a további barcikai sorsa. Az újonnan érkezettek (Katona, Herjeczki, Szujó, Lucas, Pintér Á.) egy-egy félidőt kaptak, az elsőben szerepelt három próbajátékon lévő futballista is (Heil M., Harsányi D., Kozma B.). ,,Nem az eredmény az elsődleges, de a léleknek mindig jót tesz a győzelem – mondta a mérkőzést követően Erős Gábor. – Egy helyzetet tudtunk most kihasználni, de ebben az összecsapásban több gól volt, szóval a lehetőségeink kihasználásának a terén javulnunk kell. Elsőre azonban teljesen elérte a célját a találkozó, öt napja vagyunk együtt, csodát nem várhattam, nem is lehet, gratulálok a srácoknak. Még nincs kész a keretünk, várható további két-három igazolás, bízom, bízunk abban, hogy a csapat alkalmas lesz arra, hogy a kitűzött célt elérje, stabil középcsapat legyen majd a bajnokságban". ÉM

Labdarúgás: tények

Kolorcity Kazincbarcika SC – Eger SE 1–0 (1–0)

Kazincbarcika, 150 néző. V.: Nagy R.

KBSC, 1. félidő: Bánhegyi – Csatári, Heil M., Harsányi D., Süttő – Varga J., Kártik, Kozma B. – Balázsi L., Katona, Herjeczki. KBSC, 2. félidő: Király M. – Ternován, Szujó, Bacsa B., Székely K. – Lucas, Szamosi Á., Ádám F. – Pintér Á., Pethő, Kurdics. Vezetőedző: Erős Gábor.

Gólszerző: Katona (5.).