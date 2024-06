Bartusz Dániel személyében 24 éves támadó szerződtetését jelentette be a Mezőkövesd zsóry FC NB II-es labdarúgócsapata. Az előző lévad végén az élvonaltól búcsúzott sárga-kékeknél a VLS Veszprém gárdájától érkezett játékos a negyedik új labdarúgó. Az NB III-as bakonyi együttestől érkezett, az Észak-nyugati csoportban 21 találattal gólkirályi címet szerzett csatár előtt Jacsó Dávid (Salgótarjáni BTC), Harsányi István (Pécsi MFC) és Csirmaz István (Diósgyőri VTK) érkezését jelentették be a dél-borsodiak.

Honlapunk értesülése szerint nem Bartusz az egyetlen, aki veszprémi játékosból lehet kövesdi, ugyanis a bakonyi csapat belső védője, a 26 esztendős Zachán Péter is szerződési ajánlatot kapott az MZSFC-től.

Az MZSFC keretéről

Távozott, távozik (20 fő): Riccardo Piscitelli (olasz, Újpest FC), Ilia Beriashvili (grúz, MTK Budspest), Lucas Hedlund (svéd, Göteborg AIS), Andrej Lukic (horvát), Róbert Pillár (szlovák), David Babunski (észak-macedón, spanyol), Aliaksandr Karnitski (fehérorosz), Marko Brtan (horvát), Stefan Drazic (szerb), Chirstian Gomis (szenegáli, francia), Jairo Samperio (spanyol), Kócs-Washburn Erik (amerikai, magyar, Debreceni VSC, kölcsönből vissza), Szivacski Donát (Vasas, kölcsönből vissza), Szilágyi Szabolcs (Vasas, kölcsönből vissza), Szolgai Máté (szlovákiai, Dunajska Streda, kölcsönből vissza), Nagy Gergő, Ugrai Roland, Kovácsik Ádám, Bőle Lukács, Cseke Benjámin.

Marad (9 fő): Kállai Kevin, Vajda Sándor, Cseri Tamás, Molnár Gábor, Juhász István Bence, Kojnok Zsolt, Illés Bálint, Szalai József, Ináncsi Milán.

Kölcsönből tért vissza (2 fő): Kállai Zalán (Tiszakécskei LC), Bodnár Attila (FC Hatvan).

Érkezett (4 fő): Jacsó Dávid (Salgótarjáni BTC, középpályás, 19 éves), Harsányi István (Pécsi MFC, középpályás, 27 éves), Csirmaz István (Diósgyőri VTK, védő, 29 éves), Bartusz Dániel (VLS Veszprém, támadó, 24 éves).

Kérdéses a sorsa (1 fő): Márkus Attila (kölcsönből vissza, Tiszakécskei LC).

Próbajátékon: Bíró Roland (Kisvárda MG tartalék), Králik Péter (Kisvárda MG tartalék), Jova Bálint (Gyirmót FC Győr), Nagy Roland (Debreceni VSC tartalék).