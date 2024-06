Nagyjából hat-nyolc helyen frissül fel a másodosztályú kazincbarcikai labdarúgó csapat kerete.

Már június 17-18-19-én elkezdődött a munka a Kolorcity Kazincbarcika SC labdarúgó csapata játékosainak számára, ugyanis ezen a három napon otthonukban kellett, hogy elvégezzék az előre kiadott feladatokat. Az NB II-es klub futballistái csütörtökön, és pénteken már szervezett formában és együtt vettek részt tesztelésen, azonban az érdemi munka hétfőn kezdődött el Barcikán. Amint az ismert, nemrégiben távozott a mintegy másfél szezont a KBSC-nél töltő Csábi József, a posztját Erős Gábor vette át, s ugyan az új szakvezető már június 20-án találkozott a futballistákkal, hivatalosan, az első csapatedzés előtt, tegnap fél 6 táján mutatkozott be.

– Most elindulunk, kedden már két edzést tervezünk, egy erőnlétit délelőtt, és egy labdásat délután – fogalmazott Erős Gábor. – Nem akarjuk ,,agyonhajtani" a társaságot, természetesen fokozatos lesz a terhelés. Csütörtökön egy picit már fogunk taktikázni is, hogy mi az, amit majd a szombati, első edzőmérkőzésen látni szeretnék a csapattól. Meg akarok nézni mindenkit, nem az első héten fog eldőlni, hogy ki lesz a kezdőcsapatban majd a július végi nyitányon. A keret összes tagjának felkészültnek kell lennie, a megfelelő állapotban, mert hiába lesz egy elképzelésünk, ha netán valaki kiesik, akkor hasonló minőséget kell bevetnünk.

Nincs felesleges sárga

A KBSC nemrégiben kinevezett vezetőedzője egyelőre Dobos Attila erőnléti edzővel, valamint Botló Ádám kapusedzővel munkálkodik együtt, hiszen a videóelemző-másodedző Simon László pillanatnyilag a magyar válogatott stábjával Németországban tartózkodik, míg Sorin Cigan másodedző elköszönt az észak-borsodiaktól. Erős Gábortól megkérdeztük, milyen futballt, közeget képzel el Barcikán.

– Ami működött korábban, azt meg kell tartanunk, ugyanakkor nyilván lesz változás – közölte. – A csapat a múlt bajnokságban az öt védős rendszert játszotta, a 3-5-2-es formációt, jómagam a négy védős rendszer híve vagyok, aztán előrébb három középpályással, és ugyanennyi támadóval futballoztak a csapataim, de a 4-2-3-1-es felállást is preferálom, biztos, hogy azt is fogjuk alkalmazni. Erre kell átállnunk a lehető legrövidebb idő alatt, de nem hiszem, hogy ez óriási nehézséget okozna a futballisták számára. Azért ebben a keretben több olyan több olyan játékos is van – hogy csak Varga Józsit említsem – akik megfordultak sok helyen, fociztak sokféle elképzelés szerint. Úgy gondolom, minden edzőnél, így nálam is első a fegyelmezettség, százszázalékban, arra büszke vagyok, hogy mind Kisvárdán, mind Budafokon fegyelmezett csapatom, csapatunk volt. Nem szeretem, ha feleslegesen gyűjtünk sárga lapot, egy feleslegesen elrúgott labda, vagy éppen egy mezlevétel miatt, bár ha valaki a 94. percben győztes gólt fog lőni, annak még én is nagyon örülni fogok. A másik lényeges elem az alázat, a játék iránt, egymás iránt, hogy funkcionáljunk csapatként. Nekünk együtt kell lélegeznünk, és nem csak a pályán, hanem akkor is, ha sétálunk a városban. Ezek a jegyek, a taktikai résszel, illetve az erőnléttel kiegészülve borzasztóan fontosak. Mert hiába akarunk teszem azt letámadni, ha nincs meg hozzá az erőnlét. Mélyen hiszek a kollegalitásban, hogy a kispadon együtt dolgozunk a sikerért, remélem, ez az egység kihatással lesz a csapatra, az eredményességre.

A KBSC hétfő kora esti foglalkozásán 28-an jelentek meg – 3 kapus, 25 mezőnyjátékos – közülük 26-an edzettek. Összesen 9 ,,új arc" húzott cipőt, akik egy része kooperációs játékos, a többiek pedig próbajátékon vannak.

– Bízunk abban, hogy a DVTK-val kötött kooperáció jól fog működni, mindkét fél elégedettségére – jegyezte meg Erős Gábor. – Úgy gondolom, hat-nyolc érkezőnk lesz, és még lesz távozónk azokon kívül, akik már elmentek, vagy lejárt a kölcsönadásuk.

A tények