Labdarúgás: vármegyei II. osztály Kelet csoport, 30. forduló

Pácin SE – Szerencs VSE 0–8 (0–3)

Karcsa, 30 néző. V.: Belicza (Géresi, Szalontai).

Pácin: Mihalkó – Halász, Kocsi P., Kocsi M., Bódi Zs., Kállai, Góré, Csurka (Kocsi E.), Hogya, Botos (Szabó P.), Horváth. Edző: Paronai Tamás.

Szerencs: Kristóf (Tóth M.) – Suller, Kiss M., Sohajda, Jáger, Margitai, Spéder (Jakab), Buri Sz. (Maczó), Tóth T. (Jámbor), Godzsák, Kiss K. (Szabó Zs.). Edző: Nagy László.

G.: Kiss M. (3), Jáger (2), Suller, Jámbor, Jakab.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Paronai Tamás: – Köszönjük a karcsai egyesületnek, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a sportlétesítményét. Gratulálok Nagy Lacinak és csapatának a bajnoki címhez, Szalontai Csaba sporttársnak pedig gratulálok a harminc évéhez és jó egészséget kívánok neki. A mai mérkőzés csak púp volt a hátunkon, ennek ellenére gratulálok a csapatnak a tavaszi szerepléshez. Czinke Csabának köszönjük a háttérmunkát.

Nagy László: – A mai nappal lezárult egy rengeteg munkával és örömmel teli szezon. A tavaszi idényt sikerült veretlenül lehozni, valamint összességében húsz mérkőzés óta nem találtunk legyőzőre. Köszönjük az önkormányzat egész éves önzetlen támogatását, akik biztosították nekünk ehhez a szép szezonhoz a körülményeket, valamint mindenkinek aki támogatott minket és kilátogatott a hazai és idegenbeli mérkőzéseinkre. Szalontai sporttársnak minden jót a civil életben.

Megyaszó KSE – Karcsa LSE 17–0 (6–0)

Megyaszó, 120 néző. V.: Majoros (Hullár, Kiss B.).

Megyaszó: Ujj – Szilasi, Jaczkó (Bodnár), Vadászi, Horváth Sz., Balogh Zs. (Balogh J.), Krizsó (Radics N.), Szabó J. (Lakatos D.), Kajtár, Radics A., Molnár Á. Edző: Szilasi Milán.

Karcsa: Bárány – Székely, Vadász Gy., Gyöngyösi II Z., Egyed, Vadász, Váradi, Gyöngyösi I Z., Horváth Z., Gulyás, Bodnár. Edző: Kovács Dávid.

G.: Vadászi (7), Horváth Sz. (5), Lakatos D. (3), Szabó J., Molnár Á.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Szilasi Milán: – Köszönöm elnökünknek, Szilasi Dezsőnek, valamint Balogh József és Bodnár Zsolt egész éves munkáját, amit a csapatért végeztek. Több csapat is mondta és számok is mutatják a fejlődést, sajnos, amit mások látnak, az a szomszédos épületben nem egyértelmű.

Ifj. Milinki László, csapatvezető: – Az egész szezont nézve elmondható, hogy a hozzáállásunk egyenlő a nullával! A következő szezonra drasztikus változások kellenek és lesznek is. Elnézését kérünk a szezon miatt.