Guzi Blanka kedden érkezett haza Kínából, ahol az öttusa világbajnokságon, a női egyéni döntőben, szombaton a 2. lett, ezüstérmet szerzett, és nem mellékesen csapatban, Erdős Ritával és Bauer Blankával, Magyarországnak aranyérmet nyert.

A magyar trió a dobogó tetején Fotó: Nuno Goncalves

Guzi 24 órás útja

A DVTK sportolója 24 órás utazást követően érkezett meg otthonába, fáradtan.

– Nagyon hosszú volt az út, de sokkal jobban jártam, mint a guatemalai vb résztvevők, akik azt mondták, hogy 3 vagy 4 átszállással, 52 óra utazást követően érkeznek majd haza – mondta a DVTK sportolója, majd így folytatta: – Nem tudom, hogy a hazaút, vagy az elmúlt hetek feszített programja miatt, de nagyon fáradtnak érzem magam, a világomat nem tudom, az tartja bennem a lelket, hogy most lesz néhány nap pihenőm. Amit Kínában átéltünk, azt, hogy volt, hogy 40 Celsius fokos hőségben kellett versenyeznünk, valahol, valahogy vissza kell adni a szervezetemnek, mert nagyon sokan kivett belőlem ez a pár nap.

Megalapozta

Az öttusázónak szóba hoztuk, hogy a múlt szerdai rangsoroló vívása alapozta meg az elődöntőbeli, és a döntőbeli jó szereplését.

– Kétségtelen, hogy így volt. A szerdai, magamhoz képest jó vívó mérleg után, örömömben sírva is fakadtam. Nagyon hosszú út vezetett eddig, hogy ebben a számban végre olyat produkáljak, amivel én is elégedett lehetek. Sokszor voltam padlón, de hittem, bíztam benne, hogy lesz ennek eredménye, a sok bele fektetett munkának, az pedig álomszerű, hogy éppen most jött össze a jó vívás. Történt mindez azok után, hogy a keddi selejtezőben alaposan megszenvedtem azért, hogy bejussak a legjobb 36 közé, az elődöntőbe – mondta Guzi Blanka, aki arra a kérdésre, hogy ez felszabadulttá tette-e, így felelt: – Az egész versenyen volt bennem némi izgatottság, mégis csak egy világbajnokságon, az olimpiai kvalifikációért szálltam harcba, ugyanakkor higgadt tudtam maradni, annak ellenére, hogy ez volt életem eddigi legfontosabb megméretése.

2018-ban

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy milyen érzés volt, amikor tisztában lett azzal, hogy direkt módon is elérhető az olimpiai kvóta.

– A világbajnoki dobogóra kerülés, és az ezzel járó, közvetlen olimpiai kvóta megszerzése igazán akkor került elérhető közelségbe, amikor kiderült, hogy az úszás után, a kombinált számot a 4. helyről kezdhetem. Ugyanis előtte az volt a motiváció, hogy olyan eredményt érjek el, amivel az olimpiai ranglistán az élmezőnyben maradhatok, és innen jutok majd kvótához – mondta a DVTK sportolója, majd így folytatta: – Amikor tudatosult bennem, hogy a futás-lövészetre a 4. helyről indulhatok, fura érzés fogott el, mert eddig többnyire hátulról, a mezőny végéről indultam a kombináltra, és az előttem haladókat előzgettem, most meg az volt a fejemben, hogy azon kell lennem, hogy ne érjen utol senki, úgy, hogy előzök legalább egyet. Csak halkan jegyzem meg, hogy ilyen előkelő helyről, még 2018-ban, a junior Eb-n vágtam neki a kombinált számnak... Aztán az vb-döntőben az első lövészet első három lövése jól sikerült, utána viszont kikapcsolt a koncentráció, sok időt töltöttem a lőállásban, de amikor végre kimentem futni, mondogattam magamnak, hogy semmi gond, gyerünk Blanka, és megnyugodtam. A folytatás jól sikerült, persze az utolsó körben a ,,mi lett volna ha”, a verseny után közvetlenül még bennem volt, hiszen csak néhány centin múlt a világbajnoki arany, de másnap ez már nem volt téma. A koreai lány nagyon jól bírta a hajrát, le a kalappal előtte, megérdemelte a győzelmet, a végére én kifogytam az energiából, benne egy picit több maradt. Természetesen nagyon örülök a világbajnoki ezüstnek, hiszen mint mondtam: életem legfontosabb versenyén sikerült ezt megszereznem.