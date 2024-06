Nagybarca – Varbó 5–5 (4–1)

Nagybarca, 50 néző. V.: Porcs (Kovács A., Ablonczy).

Nagybarca: Bogdán – Váradi A., Berki Z., Lázi, Balogh N. (Váradi B.), Berecz T., Berecz K. (Beri G.), Váradi M., Váradi R., Dömötör, Poszuk (Berki Z. R.). Edző: Berecz Tibor.

Varbó: Simonyi – Goda, Sári, Barzsó (Bodnár), Nyeste, Kapaló (Dankó M.), Rusznyák (Kisgéczi), Balog D. (Tátrai), Csörgő (Kovács B.). Balogh B., Gál. Edző: Dankó Máté.

G.: Berki Z. (2), Váradi R. (2), Berecz K., ill. Dankó M. (2), Kapaló, Kisgéczi, Goda.

Jók: senki, ill. Gál (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

Berecz Tibor: – Sokadik meccsünk, amikor mi adjuk az ellenfélnek a gólpasszokat.

Dankó Máté: – A mérkőzés elején még csak úton volt a csapat, de a végére megérkeztünk. Fiatal csapattal érkeztünk. Gratuláció a három most bemutatkozott ifistának. Köszönjük Czakó Norbert polgármester úrnak az egész éves támogatást és a csapat körül dolgozó emberek segítségét.

Sajószentpéter – Onga 13–0 (5–0)

Varbó, 50 néző. V.: Ivancsó (Kovács Cs., Varga-Seres).

Sajószentpéter: Hauberger – Csendi, Balázs T., Kovács A. (Bodnár M.), Szikora (Bálint Cs.), Nagy B. (Sándor M.), Halász, Taskó, Lőkös, Válint, Orosz. Edző: Pallós Szabolcs.

Onga: Mészáros N. – Kleine, Erős, Szabó Z., Bóta, Galamb, Száva, Szirmai, Hajkó, Tóth V., Hegedüs. Edző: Tóth Richárd.

G.: Halász (4), Lőkös (4), Orosz (2), Válint, Kovács A., Sándor M. (11-esből).

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Pallós Szabolcs: – Jó érzés így ezt a szezont lezárni. Minden játékosnak köszönettel tartozom a szezonban elvégzett munkája miatt, valamint azoknak a személyeknek is, akik hozzájárultak a dobogó 3. fokához. Jó pihenést mindenkinek.

Tóth Richárd: – Köszönöm mindenkinek a támogatást, amit egész évben kaptunk. Az önkormányzat segítségéért is hálásak vagyunk. Személy szerint köszönöm azoknak a hozzáállását, akik a nehezebb időszakban sem hagyták cserben a csapatot. Reménykedünk egy zökkenőmentes folytatásban ősztől, mert Onga városa és adottságai attól jobbak, hogy a kiesés elkerülése legyen a cél jövőre is. Jó pihenést mindenkinek.