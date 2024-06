Egyelőre nem ismert, hogy pontosan mely klubok alkotják majd a labdarúgó NB II mezőnyét a 2024/2025-ös bajnokságban, ugyanis a négy NB III-as első helyezett osztályozója még nem fejeződött be. Az első felvonást a múlt vasárnap rendezték, és a borsodi színeket képviselő – egyébként a harmadik vonal Észak-keleti csoportját megnyerő – Putnok FC hazai környezetben 1-1-es döntetlentre végzett a Szentlőrinccel (Dél-Nyugati bajnok). A másik ágon az Opus Tigáz Tatabánya (Észak-Nyugati bajnok) 2-2-t játszott a Békéscsaba 1912 Előre (Dél-Keleti bajnok) alakulatával, így itt is a második mérkőzés határoz arról, hogy melyik alakulat vált osztályt. Mindkét párban a második felvonást vasárnap 16 órától rendezik.

– Jó meccset játszottunk, egy jó ellenféllel, ami szerintem nem meglepő, hiszen két bajnokcsapat találkozott egymással – kezdte Szala Ákos, a putnokiak vezetőedzője. – Az első öt percben mezőnyfölényben futballoztak a vendégek, de utána a kontráinknak köszönhetően több lehetőségünk is volt, többek között a gólvonalról tisztázott az ellenfél, és kapufát is szereztünk. Amennyiben a lehetőségeinkkel éltünk volna, akkor akár az első félidőben lezárhattuk volna a meccset. A Szentlőrinc fizikálisan jól felépített gárda, ezt tudtuk, készültünk rájuk, de működött a taktikánk, a védekezésünk, jól tudták a játékosok, hogy mikor, mit kell tenniük, zártuk az oldalakat. A második félidőben többet birtokolták a labdát, azonban továbbra is ,,ült" az, amit elképzeltünk, több alkalommal odaértünk a kapujuk elé. Rárúghattuk volna a második, a harmadik gólt is, ehelyett a vendégcsapat egy kapu előtti kavarodás után gyorsabban reagált egy szabad labdára, és ebből kiegyenlített. A hajrában is mind a két csapat meg akarta nyerni a meccset, de maradt a döntetlen.

Egy másfajta állapot

A visszavágóval kapcsolatban az alábbiakat jegyezte meg a PFC szakvezetője.

– Természetesen az volt a célunk, hogy nyerjünk, hogy előnnyel utazzunk a második találkozóra, de hátrányban sem vagyunk – nyilatkozta Szala Ákos. – A párharc előtt azt nyilatkoztam, az lett volna a rosszabb, ha idegenben kezdünk, mert akkor két ismeretlenes lett volna a párharc, hogy sem a riválisunkat nem ismerjük, sem a pályáját. Az esélyeket nem befolyásolja szerintem, hogy a második mérkőzés Szentlőrincen van, egyértelműen azért megyünk, hogy kiharcoljuk a feljutást. Az első mérkőzés eredménye után egy egymeccses döntő lett ez az osztályozó, ezen a második felvonáson némileg változtatni akarunk a játékunkon. Itthon bejöttek a gyors átmenetek, ám erre az összecsapásra egészen más tervünk van. Azt majd meglátjuk, mivel rukkol elő a hazai csapat, de a bajnokság során is tudtunk váltani egyik szerkezetről a másikra, azon nyomban, szóval ha kell, reagálni fogunk. Több forgatókönyv elképzelhető, természetesen az is, hogy eljutunk a hosszabbításig, netán a büntetőkig. Utóbbira szoktak készülni, mi nem tettük, ugyanis azt az adott szituációt, helyzetet, pszichikai állapotot nem tudjuk előre modellezni. Amennyiben erre sor kerül, meg fogjuk nevezni azokat, akikben bízunk, hogy értékesíteni fogják a saját büntetőjüket. Pszichés nyomás van, de nem akarjuk túllőni a motivációs szintet. A játékosok a bajnokság elejétől fogva úgy készülnek, hogy az adott, soron következő mérkőzés a legfontosabb, azt kell megnyerni. Ezen nem változtatunk, nem szeretnénk kívülről nagy terhet rájuk tenni. Győzni akarnak, nekünk ezt már nem kell fokozni. Bár Szentlőrinc nincs közel, aki tud, és ráér, az jöjjön el a csapatnak szurkolni.