Az emődiek Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei első osztályban szereplő csapatának vezetőedzője, Vass László kicsiben és helyben olyan személyiség, mint nagyban Bozsik Péter. Előbbi édesapja a DVTK egykori legendás csatára volt, utóbbi faterja pedig az országban és a világban ,,vitt mindent". Soros szakértőnktől három témakörben – szárnyalnak az öregek, beleszólhatnak-e az esélyesek végküzdelmébe a kicsik és szakmailag látott-e valamilyen különlegességet – kértünk véleményt.

Alázat és motiváció

– A „nagyapák” ügye végtelenül egyszerű – kezdte az ismert és népszerű tréner, majd így folytatta: – Maradjunk csupán a kedden este látott portugál Cristiano Ronaldónál és Pepénél, akik negyvenhez közel és túl is szenzációsak. Túl a genetikai adottságaikon és a szédületes tudásukon kívül újra és újra bebizonyítják, hogy a futball iránti alázattal, jó fizikummal, sportszerű életmóddal, tökéletesen felépített táplálkozással napjainkban is olyan szint elérésére képesek, hogy teljesen mindegy, hány évgyűrűt számlálnak. Nekem, a hozzájuk képes egyszerű földi halandónak tátva marad a szám és tágra nyílik a szemem, amikor azt látom, hogy ha gólt kapnak, majdnem sírnak. És ez a válogatotton túl így van a klubcsapataik esetében is. Ezt nem lehet ellesni, megtanulni, ez az extra motiváció emeli őket a Holdig. A legjobb négy közé megítélésem szerint csak a futballnagyhatalmak juthatnak: például Franciaország, Németország, Anglia, esetleg Hollandia, a sötét lovak az előcsatározások során ugyan okozhatnak meglepetést – mint a szlovákok, akik megverték a belgákat –, de az egyenes kieséses rendszerben úgyis elvéreznek. Ami pedig a szakmát illeti: nincs új a nap alatt. Képtelenség már kitalálni olyat, amit valaki és valahol még nem talált fel. Nekem az jelenti a meglepetést, hogy sok csapat játssza az ötvédős rendszert, benne három középső emberrel. Értem és tudom, hogy a szakvezetők számára a gólt nem kapni elv a legfontosabb, én azonban soha nem fogok megbarátkozni a túl-, vagy az egyenesen agyonra biztosított hátsó alakzatokkal. Itt megjegyzem, hogy a mesterek nyilván figyelembe veszik a kereteik adta lehetőségeket, számomra viszont rettenetes látvány, ha egy vonalban öt hátvédet is felfedezek.

A képen: Vass László, akinek nem tetszik az ötvédős rendszer Fotó: KT