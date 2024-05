A Tiszaújvárosi Triatlon Klubot képviselő Lehmann Csongor bronzérmes lett a világbajnoki széria versenysorozat (WTCS) május 25-én, szombaton megrendezett olaszországi futamán. A párizsi olimpiára készülő kiváló sportoló Szardínián, Cagliari városában – az eddigi legjobbja, a top10 után – lépett egy nagyot előre, méghozzá úgy, hogy csak két olimpiai érmes tudta őt megelőzni!

Az előzetes várakozásnak megfelelően, meglehetősen nagy hullámokkal kísért 1500 méteres tengeri úszás várt az elit férfiak mezőnyére. Az első 750 méter után ki kellett futniuk a sportolóknak a partra, majd visszafordulva a víz felé, újra a habok között tempózhattak. A vizet elhagyva a depót elsőként az olasz Crociani „támadta meg”, Lehmann Csongor 6 mp hátrányban a 8. helyen indult az első váltásra. A 10 körös, összesen 38 kilométeres kerékpározás 5-6. kilométerére összeállt egy 20 tagú élboly, Lehmannal és Dévay Márkkal. A világsztárok egész sorát, olimpiai-, világbajnoki- és kontinens bajnoki sportolókat tartalmazó első „vonat”, több mint 1 perces előnnyel érkezett a második váltáshoz. A futópályára az idei WTCS-sorozatot csak most kezdő duó, a britek egyéni olimpiai ezüstérmese, mix-váltóban olimpiai bajnoka, Alex Yee és az egyéni olimpiai bronzérmes, tavaly Cagliari-ban második, a jelenlegi világranglista második új-zélandi Hayden Wilde ment ki elsőnek. A sarkukban nem más volt ott, mint a tiszaújvárosiak korábbi junior és U23-as világbajnoka, Lehmann Csongor. A 10 km-es, négy körös futás első köre után Csongor 9 másodperc hátrányban tartotta a harmadik helyét. A második körben picit növelte előnyét Lee és Wilde, míg Lehmann visszaverte az utána rohanó vetélytársakat. A 3. kör végére 34 mp volt a legjobb magyar hátránya, akit 5-6 mp-re ostromolták a bronzéremről álmodozók. Az utolsó 2,5 kilométer több, mint felénél 8 másodperc volt Csongor előnye, amit a célba érkezésig megőrzött a tiszaújvárosi kiválóság, és ezzel életében először dobogóra állhatott a sportág legmagasabban jegyzett sorozatában! S, hogy mennyire volt kemény a szardíniai verseny, legyen elég hozzá annyi, hogy az egyéni olimpiai bajnoki cím védője, az elit világbajnok norvég Kristian Blummenfelt a szerénynek mondható 31. helyen érkezett célba.

Végig kontrollálta a versenyt

– Ez volt a harmadik hétvége, amikor zsinórban versenyeztem, és mostanra állt össze minden – hangsúlyozta szombaton este, Cagliariban, az érmesek számára kötelező dopping-vizsgálatot követően Lehmann Csongor, aki a WTCS-es összetett rangsorának jelenlegi harmadik helyezettje. – A rajttól kezdve jól éreztem magam, jól kontrolláltam a mezőnyt, a brutális tempót hozó, ebből adódóan sok „áldozatot” követelő kerékpározás közben átláttam a dinamikát. Bringázás közben kivettem a részem a munkából, volt respektem a bolyban, beengedtek, ha be akartam állni a sorba. Sokat számított a második depózás is, ahol nyertem pár másodpercet és harmadikként indulhattam futni. A futás 3. körében rezgett a léc, vészesen közelítettek a futógépek, de a pálya kanyargósabb, sikános részén jobban húztam, és sikerült megtartani a pozíciómat a végéig. Mondanom sem kell, hogy hatalmas az öröm, mely a nagyon jó felkészülésnek és a csapatnak köszönhető. Édesapám, testvérem, Bence, a családom, a klubtársaim, edzőim és dr. Szakály Zsolt tudományos tanácsadó nélkül nem sikerülhetett volna, nem érhettem volna el első nagy dobogómat, a világbajnoki sorozatban. Az is sokat segített, hogy itt volt a barátnőm, Rebeka, aki apával szinte végig futotta a távot, hogy biztassanak, tartsák bennem a lelket, ami nagyon jól esett és nagy szükségem volt rá. A célba érkezés után az elitből is sokan gratuláltak, örömmel vettem tudomásul, hogy már mindig számolnak velem. Vasárnap utazunk haza. Mivel az elmúlt három hét kicsit padlóra küldött, pár nap könnyebb munka után, másfél két hétig otthon folytatódik a felkészülésem, majd Livignoba, magaslati edzőtáborba indulok.