2023. július 17-én csatlakozott a labdarúgó NB II-ben szereplő Kolorcity Kazincbarcika SC csapatához Papp Milán. A szabadon igazolható játékos az ETO FC Győrtől tette át a székhelyét az észak-borsodi városba. A 2001-es születésű védő az előző idényben összesen 27 tétmeccsen lépett pályára a KBSC színeiben. Az NB I-ben szereplő Kecskeméti TE kedden bejelentette, hogy mindenben megállapodott Papp Milánnal és a Kazincbarcikával, így a labdarúgó az alföldieknél folytatja pályafutását.

A szegedi születésű, valamint pályafutását is ott kezdő Papp Milán nagyon fiatalon már a Puskás Akadémia játékosa lett, ahol folyamatosan járta végig a ranglétrát, egészen az NB III-as gárdáig, majd kölcsönben a Csákvárban is bemutatkozhatott az NB II-ben a 2020/2021-es idényében. Egy évet ezt követően Fehérváron az NB III-as gárdánál szerepelve töltött el, 2022 nyarán aztán az ETO igazolta le. A mögöttünk hagyott idényben a Kazincbarcika alapembere volt, összesen 27 tétmeccsen lépett pályára. Noha a védelemben bevethető, eredményes az ellenfél kapuja előtt is, 59 másodosztályú találkozón öt gólja és négy gólpassza van.