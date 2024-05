A Hadik Rally Team hét közepén Szlovénia felé vette az irányt. Bodolai László és Deák Attila is útra kelt, hogy részt vegyen a Közép-európai Mitropa Kupa idei negyedik futamán. A 39. Velenje Rallyra benevezett párosokra tizenegy gyorsasági és százharminc versenykilométer vár olyan helyszínen, amelyen korábban még nem jártak. Az R5-ös Ford Fiestával induló borsodi kettős bízik benne, hogy a változatos időjárás kiszámíthatóvá válik, ez ugyanis nagy segítséget jelentene a gumiválasztás kapcsán.

Minden változatos

Az előrejelzés azt mutatja, hogy napos idő lesz szombaton, a verseny pedig szinte teljes egészében akkor zajlik majd - tette hozzá Bodolai László. - Bejártuk a pályákat, nagyon jó tapasztalatokat szereztünk, és már nagyon várjuk, hogy elkezdődjön a futam. Rendkívül jó minőségű aszfalton ralizhatunk, a gyorsaságikon pedig egyenként több kanyar van, mint itthon egy egész versenyen. Nem lesz magas az átlagsebesség, viszont rendkívül munkás futam vár ránk. Az ötödiket ritkán kapcsoljuk majd fel, de mindent meg fogunk tenni azért, hogy sikeresek legyünk. Ezen a környéken először járunk, úgyhogy az elején biztos, hogy tapogatózni fogunk, mert érhetnek bennünket meglepetések.

Először Mitropáznak

Bodolai László és Deák Attila korábban ralizott már Mitropa Kupa helyszíneken, hiszen Kumrovecen, Porecsen és természetesen a Mecsek Rallyn is indultak. Most viszont a Közép-európai sorozatba neveztek, és a tervek szerint ebben az évben több futamon rajthoz kívánnak állni.

Jónak ígérkezik a szombati csata, mert tíz-tizenkét R5-ös ott lesz a rajtvonal mögött - folytatta Bodolai László. - Többen indulnak olyanok, akik rendelkeznek helyismerettel, ami értelemszerűen előnyt jelenthet számukra. Nekünk az a legfontosabb, hogy az újdonság erejével ható környezetet és rendezvényt élvezzük, valamint visszarázódjunk az aszfaltos körülmények közé. Itthon ugyanis a szezonnyitót murván rendezték, ezért ebben az évben ez lesz az első hétvégénk keményebb útburkolaton. Helyezésben egyelőre nem gondolkodunk, az első kör után azonban biztos, hogy pontosabb képünk lesz arról, hogy hová helyezzünk el magunkat ebben a mezőnyben.

Vannak tervek

Bodolai László azt is elárulta, hogy a szlovén hétvégét követően tervezik a Mecsek Rallyn történő indulást, és az éves naptárukban a csehországi Barum Rally is szerepel. Ezek kívül további Mitropás Kupás eseményeken is csatasorba állítanák a Fiestát.