A szombati esti DVTK – FTC (2-0) NB I-es labdarúgó bajnoki után nyilatkoztak a csapatok vezetőedzői.

Vladimir Radenkovic (DVTK): – Először is szeretnék gratulálni a játékosoknak. Nehéz héten vagyunk túl, nem kell túlságosan ragozni, hogy mi történt a múlt hét végén. Viszont ezt követen is együtt voltunk, nyíltan beszéltünk egymással és megállapodtunk abban, hogy mindenképpen olyasvalamit kell tenni, amivel jobbá tehetjük azt, amit meg nem történtté nem tudunk tenni. Meg akartuk mutatni, hogy mi van bennünk, hogy milyen minőséget képviselünk, és a szurkolóinkért is játszottunk a mai napon. Azt gondolom, hogy a sikernek a kulcsa az, hogy száz százalékos motivációval, koncentrációval és szenvedéllyel játszottunk, illetve, hogy kontroll alatt tudtunk tartani a területeket.

Amikor azt látod, hogy a játékosok a végsőkig küzdenek, mindent megtesznek azért a klubért, amelynek az alkalmazásában állnak, azért a mezért, amit viselnek, azokért a szurkolókért, akik kijöttek értük a mérkőzésre, akkor az érzelem hatása alatt az ember hajlamos azt mondani, hogy minden rendben volt. Aztán ezek az érzelmek majd csillapodnak, és amikor kielemezzük a történteket, találunk majd hiányosságokat is.

Őszintén szólva számomra is nagy kérdés volt, hogy miként kezeljem a múlt héten a helyzetet, és úgy döntöttem, hogy mint egy normális helyzetben, teljesen átlagosan fogok beszélni a játékosokkal, és ennek során azt hangsúlyoztam ki, hogy történt, ami történt, de senki nem fogja tőlük elvenni azokat a találkozókat, amikor jó játékkal nyertünk. Ezen kívül felhívtam a figyelmüket arra, hogy nem csak, hogy nyertünk mérkőzéseket, hanem, hogy jó játékkal is nyertünk meccseket, illetve két fiatalt adtunk az U21-es válogatottba, valamint két akadémista bemutatkozott a DVTK NB I-es csapatában. A hét legfontosabb feladata az volt, hogy emlékeztessem őket arra, hogy korábban voltak jó eredményeink, hogy véssék az eszükbe, hogy korábban az edzéseken ezt csinálták, és annak a mérkőzésen ez volt az eredménye, és ezt csinálják most is. Egyátalán nem volt semmilyen büntetés, teljesen normálisan készültünk erre a hétre.

Bevallom őszintén, hogy nem elemeztük ki az Újpest elleni meccset, meg lehet kérdezni a játékosoktól, ők is ezt fogják mondani, de én magam többször is megnéztem, és azt gondolom, hogy rengeteg olyan dolog történt, ami egyszeri esetnek tűnt. Az első három gól pontrúgásból esett. És ha emlékeznek rá, a Debrecen ellen 2-0-s előnyünknél lőhettünk egy 11-est, amit kihagytunk, és akkor egészen megváltozott a játék a képe. Az újpestiek viszont büntetőből belőtték ezt a harmadik gólt. Viszont ha belemegyünk a részletekbe, akkor azt kell mondjam, hogy nem volt elég játékosunk, a jobb oldali védőnk, Gera sérült volt, a bal oldali, Stephen sárga lapok miatt eltiltott, de ha összeszámoljuk az új játékosokat, akkor csak Baco és Farkas D. volt az, aki újnak számított. Ha csak rájuk koncentrálunk, – ami nem szerencsés, mert feltehetnénk a kérdést, hogy mi van a további nyolc mezőnyjátékossal, akik sztenderd embernek számítanak, de ha ezzel nem foglalkozunk, – akkor azt tudom elmondani, hogy Baco az egyik legjobb játékos volt, rengeteg párharcot nyert, nehéz lenne bármi rosszat mondani róla. Farkas D.-nek nehezebb dolga volt, ő az elmúlt három hónapban rengeteg kihívással küzdött, 15 napot edzett, utána nem tudott edzeni, mégis vállalta a játékot, és próbálta a maximumot nyújtani. Sajnáljuk ezt a mérkőzést, bocsánatot kérek minden szurkolótól, nem így terveztük, viszont a mai meccs pontosan ezért volt fontos, hogy megmutassuk, hogy mi a mi utunk. Tavasszal sok jó meccset játszottunk, ezzel a maival, eggyel többet.

Gratulálok a DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapatának, hiszen egy nagy történelmi tettet hajtottak végre. Nagy sikert értek el, gratulálok a csapatnak, az edzői stábnak és a szurkolóknak is, az aranyérem megszerzéséhez.

Dejan Stankovic (FTC): – Úgy gondolom, hogy egy 7-0-s vereség után egy csapatnak megfelelő reakciót kell adnia. Nekünk oda kell figyelnünk arra, hogy megfelelően menedzseljük a játékosoknak a perceit, olyanoknak is lehetőséget biztosítsunk, akik kevesebbet voltak eddig pályán, sérülés utáni felépülésből vannak visszatérőben, illetve fiatal játékoknak is. Itt szeretném külön kiemelni, Tóth Alex teljesítményét, akire nagyon büszke vagyok, és azt gondolom, hogy ő jelenti a jövőt. Lehet, hogy nem értek a focihoz, a középpályához van egy kis közöm, és úgy gondolom, hogy ő egy vezéregyénisége lehet a csapatnak. Az FTC utánpótlásából, akadémiájáról került be és maximálisan ő jelenti a jövőt. Ami a meccset illeti: 65 percig jól kontrolláltuk a mérkőzést, de a cserék után ez alább hagyott. A gólokról nem szeretnék külön beszélni, voltak szerencsétlen helyzetek, lecsorgó labdák, de a DVTK az első perctől nagyon küzdött. Alapvetően egy jó mérkőzést láthattunk, a hozzáállással egyik oldalon sem volt probléma, nekünk is voltak helyzeteink, amelyekből szerezhettünk volna gólt.