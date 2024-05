Akik korábban jártak többek között Balatonmáriafürdőn és Agárdon, Bogácson és Füzesgyarmaton. Úgy százharmincan, de újabban már százhatvanan, vagy még többen vesznek részt a fizikai és a szellemi fejtágítójukon. És bármennyire hihetetlen, nehéz olyan helyet találni, ahol a szállás mellett megoldják a reggelit, az ebédet és a vacsorát, ráadásul előadótermet és sporttelepet is tudnak biztosítani – mindezt pedig ne az „isten háta mögött” és elfogadható áron, hogy a tagoknak ne kelljen ötven-nyolcvan ezer forintot fizetniük. Ezért természetesen beszáll a buliba az MLSZ vármegyei igazgatósága és a fekete ruhások egyesülete is.

A hétfő esti, Miskolci Egyetemen tartott továbbképzésükön szóba került néhány város és szálláshely, de eltérő indokok miatt kiesett például Mezőkövesd és Párizs, a nyári olimpiai játékok faluja is, holott utóbbi azért vonzó helyszín lett volna valamennyiük számára – bár aki közülük küldést kap az ötkarikás viadalra, nyilván Franciaországba megy majd.

Szóval így augusztus 2-4. között ismét Heves vármegye székhelyére, Egerbe utaznak szűkebb pátriánk ítészei, akik az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem komplexumaiban ütik fel a főhadiszállásukat. Fiatalok és idősebbek, hölgyek és férfiak, tisztségviselők és ellenőrök, országos és helyi meghívottak, médiamunkások és pártoló tagok lesznek ott.