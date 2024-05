Lehmann Csongor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub párizsi olimpiai indulója ezen a héten szombaton Olaszországban, míg három klubtársa, Kiss Gergely, Kovács Gyula és Sinkó-Uribe Ábel ugyanazon a napon Lengyelországban folytatja az idei versenyszezont.

A világbajnoki széria versenysorozat (WTCS) idei második állomásának az olaszországi Cagliari városa ad otthont. Mivel még több nemzetnél nincs meg a teljes olimpiai csapat, ezúttal is szinte mindenki ott lesz az 1500 m úszásból, 38 km kerékpározásból és 10 km futásból álló viadal rajtjánál. A sportág nagyhatalmai közül az ausztráloknál, az amerikaiaknál, a briteknél, a franciáknál is nagy harc van a kiadó helyekért. A már kvótával rendelkező tiszaújvárosi Lehmann Csongor kivételével ugyan ez elmondható a magyarokra is. A további két helyre Bicsák Bence, Faldum Gábor és Dévay Márk pályázik, akik szintén szerencsét próbálnak szombaton, Szardínián.

Lehmann bizakodó

Olimpiai-, világbajnoki- és Európa-bajnoki érmesek egész sora – köztük a brit Alex Yee, az új-zélandi Hayden Wilde, a norvég Kristian Blummenfelt, a dél-afrikai Henri Schoeman, a francia Vincent Luis és Leo Bergere – igyekszik majd odaférni a top5-be, Cagliariban.

– Bár legutóbb, Japánban nem sikerült, ezúttal is az a célom, hogy előrébb lépjek a top10-ből, akár a top5 felé – hangsúlyozta Lehmann Csongor, aki múlt pénteken még a mexikói Huatulco-ban versenyzett nagyot a végül bronzérmes magyar mix-váltó tagjaként. – Azt gondolom, hogy a felkészülésem, a formám rendben van, így bizakodva várom az újabb megméretést. Cagliari az egyik kedvenc versenyhelyszínem, ahol szeretnék részese lenni a legjobbak csatájának. Az biztos, hogy az első perctől az utolsóig nagyon koncentráltnak kell maradnom, hiszen ebben a nagyon erős mezőnyben a legkisebb hiba sem fér bele.

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub további három versenyzője, Kiss Gergely, Kovács Gyula és Sinkó-Uribe Ábel szintén május 25-én, szombaton versenyez. Ők a lengyelországi Olsztyn-ban megrendezendő sprint távú (750 m úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás) Európa-kupa futamon próbálnak minél jobban helytállni.