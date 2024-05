Az osztályozó első mérkőzését vasárnap délután hazai pályán vívja meg a Putnok FC csapata.

A labdarúgó NB II-be jutásért négy NB III-as bajnokcsapat két párban játszik osztályozót, egyrészt most, másrészt a jövő héten vasárnap, egyaránt 16 órától. Az előzetes tervek szerint a június 2-i első felvonás 17.30-tól, a június 9-i visszavágó 17.00-tól indult volna, azonban mivel a televízió műsorára tűzte az Opus Tigáz Tatabánya – Békéscsaba 1912 előre csatát, 16.00-tól, így a fair play szellemében a másik párharc (Putnok FC – Szentlőrinc) is ekkor indul.

– A tavalyi szezont a második helyen fejeztük be, és az volt a belső igényünk, hogy ettől jobb helyen zárjunk a 2023/2024-es évadban – kezdte Szala Ákos, a Putnok FC vezetőedzője. – Azt a bizonyos lécet magasra tettük, ugyanakkor mégsem volt minden áron kötelező a bajnokság megnyerése. Az ősz folyamán minden meccsen kimagaslóan teljesítettünk, magabiztos előnnyel vezettük a táblázatok. A holtidényben érkezett három meghatározó játékos, akiknek bele kellett szokniuk ebbe a csapatba és ebbe a közegbe. A tavaszi szereplésünk kicsit nehézkesebb volt, de az ellenfelek is erősítettek, javultak. Azonban mentálisan ez a tavaszi szezon nagyon megerősítette a csapatot és a szezon végére teljes mértékben mindenki megtalálta a helyét, és kialakult az a játék, amit a télen elképzeltünk. Azt meg kell említeni, hogy a téli munka során megsérült a ballábas belső védőnk, Arday Dominik – aki még mindig csak rehabilitál –, és emiatt át kellett szervezni bizonyos dolgokat. Ez egy kis időbe telt, de megoldottuk. Az új igazolások közé tartozott Korbély Kristóf – akinek, miután Mosonmagyaróváron kevés lehetőség jutott – vissza kellett jönnie a meccsritmusba, a másik két érkezőnek, Váradi Ádámnak, és Szabó Kornélnak pedig beilleszkedni a játékunkba. Voltak riválisaink, de inkább csak magunkat néztük, azt, hogy a mi futballunk olyan legyen, amilyet elképzeltünk. Egy forduló volt az egész szezon során, amikor nem mi álltunk az első helyen, hanem a Kisvárda tartalék, de ekkor sem estünk pánikba, maradtunk azon az úton, melyen addig haladtunk. Szerintem, szerintünk nem kérdés, hogy megérdemelten nyertük meg a bajnokságot az Észak-keleti csoportban.

A szakvezetővel való beszélgetés során még kitértünk arra is, hogy csatáruk, Boros Gábor lett az NB III gólkirálya.

– Nem túlzok, amikor azt mondom, hogy a harminc mérkőzés közül húszon sérülten játszott – tette hozzá Szala Ákos. – Volt benne egy bizonyos érzés, dac, hogy megmutassa, nem arra képes, mint amit az ezt megelőző egy-két évben a szakmától kapott. Bebizonyította, mit tud, azonban még ettől is több van benne.