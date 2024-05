A tizedik helyen végzett a labdarúgó NB II-ben a Kolorcity Kazincbarcika SC együttese.

A 2022/2023-as bajnokságban a 14. helyen zárt az akkor még húsz együttest felvonultató másodosztályú bajnokságban a Kolorcity Kazincbarcika SC gárdája. Minekután az MLSZ egy éve (is) két klubbal, 18-ra csökkentette az NB II létszámát, így nagy siker volt, hogy az észak-borsodiak nem csupán a sima kiesést kerülték el (19., és 20. pozíció) újoncként, hanem az osztályozót jelentő 17., és 18. helyet is. Abban az évadban, nagyjából fél távnál, 2023. február közepén érkezett a Kolorcity Arénába, a kispadra Csábi József, vagyis azon eredmény jó részben neki is volt köszönhető. Az egykori szövetségi kapitány a nemrég befejeződött szezonban a 10. helyre ,,kormányozta be" a Barcikát, ami azt jelenti, hogy a kék-sárgák tagjai lesznek (maradnak) az immáron 16 klubot felvonultató NB II-nek a 2024/2025-ös pontvadászatban. Az észak-borsodiak hivatalosan a hétfőn kora délután rendezett ebéddel búcsúztak el egymástól, és mentek nyári szünetre.

Három nem fér bele

– Örülök annak, hogy kiegyensúlyozott szezont produkáltunk – kezdte nyilatkozatát Csábi József. – Az egész évet tekintve két fordulónál voltunk a tizedik pozíció alatt, a tizenkettediknél lejjebb pedig soha. Ez jelzésértékű, ebben minden benne van. Ennek, valamint a stabilitásnak volt köszönhető az, hogy nem volt kérdés a bennmaradás, amit előzőleg, miután négy búcsúzó volt, előre elfogadtunk volna. De mint minden edző, jómagam is olyan vagyok, hogy szeretek minél előrébb végezni a csapatommal, ettől nem voltunk távol, mert azonos a pontszámunk a nyolcadik Budafokkal, a hetedik Soroksár pedig mindössze eggyel gyűjtött többet. Talán bennem van egy kis hiányérzet, nüanszokon múlt a jobb helyezés, ám az összkép teljesen jó. Mindent összevetve sikerként kell megélnünk a 2023/2024-es bajnokságot.

Gyakorlatilag a futballban a holtpont, a mélypont elkerülhetetlen egy szezon során, erre a szakember az alábbiakat mondta.

– Mélypont, hosszú mélypontok nem voltak – vágta rá. – Olyan meccseink voltak, amiket szakmailag a mai napig nem tudok hová tenni. Megverjük a Honvédot oda-vissza, mindenki fegyelmezetten, százhúsz százalékot kiadva magából játszott, és emellé bejött egy Siófok elleni 0-3, egy BVSC elleni 0-3, és egy Tiszakécske elleni 0-2. Ezek a találkozók nem fértek bele úgymond a repertoárba, de volt több olyan találkozónk is, amelyeken ugyan kikaptunk, de jó teljesítményt nyújtottunk, például a Nyíregyháza vagy a Győr ellen.

Tiszta gondolatok, őszinteség

A barcikaiak tréner a klubhoz való érkezése óta hangsúlyozta a stabilitást, mint az egyik nagyon fontos alkotó elemet.

– 2023 februárjában negyven kapott gól felett járt a csapat, ezért lényeges volt ezen a területen gyorsan lépni. Megtettük, bennmaradt a klub – sorolta a KBSC vezetőedzője. – A stabilitást nem csak önmagában a védekezés minőségére értem, értettem, hanem a taktikai részre is. 2023 tavaszán sokkal direktebb focit játszottunk, de idén próbáltuk több esetben is feljebb tolni a védekezésünket, ami jó pár alkalommal sikeres volt. A labdarúgásban – de nyilván máshol – elengedhetetlen a pozitív alkotói légkör, magában a mindennapokban is, ami nálunk szerencsére kialakult, ez is vitte előre a csapatot, de jó hatással volt az egyéni fejlődésre is. Azért azt meg kell említenünk, hogy a kapus, Tóth Balázs még tőlünk lett korosztályos válogatott az első félévben, tavasszal pedig Dobozi Krisztián. Ez azért Barcika esetében nem szokványos, szívesen dolgozom fiatalokkal, ők olyanok, hogy ha azt kérik tőlük, menjenek át a falon, akkor átmennek. Ugyancsak fontos összetevő a kiszámíthatóság, a periodizációban, az edzésmunkában. A játékosnak tisztán látnia, tudnia kell, hogy mik a követelmények, csapat szinten, vele szemben, az adott poszton mit vár tőle az edző, aki ennek érdekében fejleszti őt. Tiszta gondolatok kellene, oda-vissza, őszinteség, ami hosszú távon kifizetődő. Tisztában voltunk azzal, miben vagyunk jók, és mik azok, ahol fejleszteni kell, ami nem megy egyik napról a másikra. A hibajavítást meg lehet tenni hamar, a fejlesztés időben hosszabb történet.

Európa-bajnoki résztvevő

A szakmai munka vezetője szóba hozta azt, hogy akadtak persze nehézségek, hogy a klubvezetés igyekezett maximálisan biztosítani a lehetőségeket, hiszen a konkurencia óriási volt.

– Amikor Barcikára jöttem, egy embert nem ismertem a stábban – emlékeztetett Csábi József. – Az elmúlt időben azonban nagyon összecsiszolódtunk. Köszönöm a munkát Sorin Cigannak, Simon Lászlónak, Botló Ádámnak, Dobos Attilának, Koszta Péternek, Vég Csongornak, és természetesen a klub vezetésének. A KBSC-t együtt be tudtuk tenni a magyar foci piacára, ahol a menedzserek felfigyeltek arra a projektre, ami itt zajlik. Egy éve az NB I-be ment Pálinkás Gergő, és Lippai Tibor, most a legfrissebb Papp Milán Kecskemétre való igazolása. Még rajta kívül is vannak érdeklődések, de ezeket egyelőre nem szeretnénk közzé tenni. Úgy gondoljuk, a KBSC egy polccal feljebb került a honi futballban.

Az egykori 10-szeres válogatott úgy készül, folytatja a munkát az Akácfa úton.

– A következő bajnokságban ,,csak" két kieső lesz – tette hozzá Csábi József. – Miként azt elmondtam, úgy érzem, maradt a csapatban. Amennyiben egy-két posztra érkezik valós erősítés, akkor elérjük a kitűzött célt. Tervezni, álmodni lehet, ismét előrébb kell lépni, a mögöttünk hagyott szezonban feszegettük a korlátainkat, a következőben is ugyanezt szeretnénk.

Lehet, kevesen tudják, de a közelgő németországi Eb-n lesz barcikai illetőségű résztvevő a magyar válogatottnál, ugyanis Marco Rossi szövetségi kapitány stábjában van Simon László, a KBSC videóelemzője.

– Simon Laci az egész évben lelkiismeretesen dolgozott, rengeteget segített, sokat tanultunk tőle, remélem, ő is tőlem, tőlünk – hangsúlyozta Csábi József. – Egy feltörekvő, ambíciózus fiatalember, akit videóelemzőként bevontam a pályaedzői pozícióba, amit elméletben tanult, tud, azt láthatta a gyakorlatban, ami fontos a szakmai fejlődése érdekében. Büszkének kell lennünk rá, nagy elismerés, hogy a stábban van, szurkolunk neki, és Marcóéknak is, hogy jó legyen a felkészülés, és sikeres az Európa-bajnokság.

Röviden a játékoskeretről: Papp M. tehát már eligazolt Kecskemétre, Dobozi kölcsönben volt a Sepsi OSK-tól, Szekszárdi M. a Pakstól, Kotula pedig a Mezőkövesdtől. Pinte szerződése még ,,él", azonban nem lenne meglepő, ha a házi gólkirály magasabb osztályba igazolna. Az új évadban 2005-ös születésű játékos szerepeltetése lesz kötelező az NB II-ben. A felkészülést – a tervek szerint – már június 20-án, csütörtökön elkezdheti a Barcika, felmérésekkel, az ,,igazi" munkát pedig június 24-én, hétfőn. Az első nyári felkészülési mérkőzést június 29-én játssza Csábi József csapata.