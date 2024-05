A miskolci Zöld Sportok Clubját képviselő Kovács Attila Gábor ebben az évben a 60. versenyszezonját „tapossa”. A rádiós tájfutásban kétszeres világbajnok és „Életmű-díjas”, Európa-bajnok augusztusban szeretne részt venni a Tájfutó Mesterek világbajnokságán, melynek 1996-tól minden évben a részese.

– Rádiós tájfutásban 12 világ- és szintén 12 Európa-bajnokságon szerepeltem, melyeken összesen 11, illetve 16 érmet szereztem – tudtuk meg Kovács Attila Gábortól. – Európa-bajnokságot 2004-ben nyertem Lengyelországban. A csúcsra azonban csak 2022-ben értem fel Bulgáriában. A négy számból álló világ-kupát mindössze egy nap pihenővel követte a szintén négy versenyből álló világbajnokság. A világkupán három éremmel gazdagodtam. A világbajnokság első két napjának ezüstjei után, végre sikerült győzni, mégpedig a rövidhullámú versenyben. Másnap pedig kedvenc számomban, a tájfutást és a rádiós tájfutást ötvöző foxoringban is világbajnok lettem. A bulgáriai teljesítményemért én lettem az „Év férfi rádiós tájfutója Magyarországon.” Mivel ebben a sportágban a világbajnokságnál rangosabb verseny nincs, és a csúcsról csak lefelé vezet az út, úgy döntöttem, hogy e két arannyal megkoronázva rádiós tájfutó sportpályafutásomat, befejezem ennek a műfajnak a gyakorlását. Azóta „csak” tájfutó versenyeken indulok, ahol a legfontosabb számomra: a pálya, a természeti adottságok nyújtotta élmény mellett, az egészség. Mindazonáltal kategóriámban, az M70-es korcsoportban az éremszerzésre esélyesek között tartanak számom idehaza, melynek bizonyságául, már idén is három rangos magyarországi viadalon álltam dobogón. A Tájfutó Mesterek világbajnokságon 1996 óta megszakítás nélkül minden évben indultam, amit rajtam kívül senki nem mondhat el magáról Magyarországon, ráadásul három alkalommal egyedül képviseltem hazánkat. Európában, Észak- és Dél-Amerikában, Ázsiában, Ausztráliában és Új-Zélandon, összesen 33 országban versenyeztem már. Szeretném folytatni az eddigi hagyományokat, azaz augusztusban, Finnországban is rajthoz állni a Tájfutó Mesterek világbajnokságán, mely nekem kereken a 30. vb-indulásom lenne. A részvételi költségek előteremtéséhez támogatókat keresek, hiszen egyesületünk anyagi helyzete sajnos nem teszi lehetővé a finanszírozást.

A siker és az egészség receptje

– Az egészségemre tudatosan, megfelelő életmóddal vigyázok – folytatta a 73 éves sportember. – Évek óta bevált menetrend szerint élek, hétfőn úszok 6x500 métert, kedden 1-2 órás tájfutó, vagy futó edzés van, általában a Bükkben, lehetőleg minél magasabban a tengerszint fölött. Szerdán egy rövidebb, mintegy 1 órás futás után gyógyfürdőbe járok, rendszerint Végardóra. Csütörtök a pihenőnap, ilyenkor csak családi túrára megyünk a 8 és 4 éves unokákkal. Pénteken megint 6x500 méter úszás a penzum, vagy már utazom az aktuális versenyre. Ha véletlenül nincs tájfutó verseny, akkor elsősorban a terepfutó versenyeket, vagy a teljesítménytúrát preferálom. Így tudom tartani a 180 cm magasságomhoz a 70 kg testsúlyomat és a jó közérzetemet.