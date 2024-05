Labdarúgás: NB II, 32. forduló

Kolorcity Kazincbarcika SC – ETO FC Győr 2–3 (2–1)

Kazincbarcika, 800 néző. V.: Pintér (Ország, Nagy).

KBSC: Tóth B.– Ternován, Szekszárdi M., Heil, Süttő, Vincze D. (Papp M., 65.) – Kártik, Csilus T., Pekár L. – Pinte P. (Szabó B., 78.), Pethő (Kurdics, 50.). Vezetőedző: Csábi József.

ETO FC: Gyurákovics – Vera, Szépe, Vianna (Szujó, 46.), Csontos D. – Bánáti, Anton – Boschilia (Diarra, 73.), Bumba, Skvarka (Kiss M., 91.) – Lukic (Farkas B., 65.). Vezetőedző: Borbély Balázs.

12. perc: Süttő szabadrúgását követően a labda hosszú volt Pintének, de a kirúgást követően letámadott a Barcika, és visszaszerezte a labdát. Pethő remek ütemben ugrott ki a védők mögül és átemelte a labdát a kifutó kapus felett, 1–0.

16. perc: Kártikkal szemben szabálytalankodnak, de a játékvezető előnyszabályt ítélt. Csilus vette észre a szélen érkező Pekár-t, akinek a lövése a kapufáról kipattant, azonban az ott lévő Gyurákovicsról a vendégkapuban köt ki a játékszer, öngól, 2–0.

41. perc: Szögletet végzett el a vendégcsapat, a labda jól kanyarodott középre, és Bumba a tizenhatos vonaláról a hazaiak kapujába lőtt, 2–1.

57. perc: Boschilia lőtt távolról, Tóth B. hárított szögletre. A sarokrúgást követően Szépe bólintott a barcikai kapuba, 2–2.

85. perc: Diarra futott el a jobb szélen, középre adott, ott Bumba érkezett, és a kifutó Tóth B. mellett a kapuba juttatta a labdát, 2–3.

87. perc: Pintét a kispadról azonnali piros lappal kiállította a játékvezető.

Sárga lap: Szekszárdi M. (55.), Süttő (87.), ill. Szujó (61.).

Jók: Tóth B., Pekár, Pethő, ill. Bumba, Diarra, Szépe.

Csábi József: – Az előző heti meccshez képest ketten is kiestek a héten a keretből, emiatt voltak komoly problémáink. De megfelelően felkészültünk ,,egy" ETO ellen, a két egyesület nem ugyanolyan lehetőségekkel gazdálkodik, amit a pályán el tudtunk tüntetni. Az első félidőben talán ,,ki is végezhettük" volna őket. Vannak azonban egyéniségeik, Bumba nagy gólja visszahozta őket a meccsbe. Sérülések is nehezítették a dolgunkat, emiatt később már nem is tudtam cserélni, a végét 10 emberrel fejeztük be. Az egyéb körülményekről nem szeretnék beszélni.

Borbély Balázs: – A meccs előtti edzésen történt sérülés, így a védelemben változtatnunk kellett. Ez sajnos a mérkőzés elején meg is mutatkozott, mert nem volt megfelelő az összhang. Nagyon gyorsan kétgólos hátrányba kerültünk, ami megfogta játékosainkat. Az első félidőben is voltak helyzeteink, kapufánk, miként a hazaiaknak is két-három ígéretes lehetőség. Még a szünet előtt tudtunk szépíteni, majd a szünetben átszerveztük kicsit a csapatot, ami jó hatással volt, jött az új energia. Utána átvettük a meccs irányítását, a cserék nagyon jól szálltak be a mérkőzésbe. Jó ellenféllel találtuk magunkat szembe, nagyon megnehezítették a dolgunkat.